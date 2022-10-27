شعبة المستوردين: البنك المركزي استجاب لمطالبنا بضوابط محددة

قال محمد رستم المتحدث الرسمي والأمين العام الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية، إن الشعبة العامة للمستوردين تقدمت بمذكرة للحكومة ضمن أحد بنودها الرجوع لمستندات التحصيل مرة أخرى وتيسيرات الموردين بدلا من قرار البنك المركزي فبراير الماضي بالاعتمادات المستندية، وقد استجاب البنك المركزي لهذا الموضوع عبر ضوابط محددة.

رستم: قرارات البنك المركزي الأخيرة جاءت استجابة لما جرى طرحه

وأضاف «رستم»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «الحياة اليوم»، يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، المذاع على فضائية «الحياة»، أن قرارات البنك المركزي الأخيرة جاءت استجابة لما جرى طرحه خلال الفترة الماضية، واستجاب للدعوات المطالبة في المؤتمر الاقتصادي بإلغاء الاعتمادات المستندية.

واستطرد: «ده هيسهل كتير في العمليات الاستيرادية وتدفق مستلزمات الإنتاج والمواد الخام للمصانع، وهيبقي فيه سهولة في تدفق مستلزمات الإنتاج، والمصانع كانت متأثرة بقرارات الاعتمادات المستندية، وبالتالي هتعود حركة الصناعة إلى طبيعتها، وده مهم جدا».

نصائح بعدم المضاربة على الدولار

وأوضح أن قرار رفع سعر الفائدة هو محاولة لضبط التضخم ومعالجة السوق، وإطلاق الدولار للعرض والطلب فهو قرار جيد، «الموضوع متروك للعرض والطلب، والناس اللي بتضارب على الدولار ممكن تلاقي الدولار فترة من الفترات ينزل ويخسروا، وبنصح أي حد من المضاربين على الدولار عدم اللجوء لهذا الأمر حاليا».

وتابع: «الرئيس طلب أننا نوصل لـ100 مليار دولار من الصادرات، وده هيساعد لرفع قيمة الصادرات وتخفيض أو رفع مبلغ الصادرات المصرية بقدر كبير، وتوفير للعملة الأجنبية».