وكيل «اتحاد الصناعات»: الاهتمام بالتعليم الفني يوفر عمالة متطورة للتوسع الصناعي

أكد المهندس عبداللطيف الكردى، وكيل غرفة البترول والتعدين بالاتحاد العام للصناعات، أن الدولة المصرية تمكنت فى وقت قياسى من حسم ملفات كثيرة كانت تعوق النهضة الصناعية.

وقال فى حوار لـ«الوطن» إن القرارات التى تمت مناقشتها، أمس، تأتى فى المقام الأول لصالح الصناعة والإنتاج.. وإلى نص الحوار:

ما أهمية الإجراءات والأعمال التى تقوم بها الدولة تجاه الصناعة فى الوقت الحالى؟

- هناك أهمية بالغة لهذه الإجراءات، خاصة أنها إصلاح لروتين سابق كان يجب تغييره للنهوض باقتصاد الدولة، خاصة أن الدولة تسعى فى الوقت الحالى لتوطين الصناعات المحلية، وتمكين صغار المصنعين، وإعطائهم فرصة حقيقية فى بدء أعمالهم، ودخول إنتاجهم وصناعتهم إلى الأسواق، سواء المحلية أو العالمية، والاستفادة منهم.

الكردي: جميع الخطوات التي يتم اتخاذها حاليا إيجابية

هل سيتم اتخاذ خطوات حقيقية فى تنفيذ هذه الإجراءات؟

- هناك خطوات كبيرة بالفعل تم العمل عليها، وبدء تنفيذها فى القطاع الصناعى، من خلال وضع حوافز للمصنعين، وتمكينهم، وتوفير العديد من المواد الخام اللازمة للإنتاج، سواء من خلال الاستيراد أو من توافرها محلياً وتصنيعها وعمل قيمة مضافة لها، بدلاً من تصدير هذه المواد «خام» دون إضافة أى قيمة للمنتج تعطيه قيمة أكبر.

كيف ترى الخطوات الاقتصادية التى يتم اتخاذها حالياً من قبل الدولة؟

- جميع الخطوات التى يتم اتخاذها حالياً هى خطوات إيجابية، وسبب مهم فى نمو وازدهار الاقتصاد المصرى، خاصة أننا نسعى الآن لتحويل المواد الخام إلى صناعات ذات قيمة مضافة، والتى تزيد من سعرها أضعافاً على سعرها كمواد خام، وذلك استغلالاً لثروات وقدرات الاقتصاد والبنية التحتية القوية للدولة، من خلال التيسير على المستثمرين، وهو ما جعل الدولة تتخذ العديد من القرارات الخاصة بالصناعة، ولذلك يجب أن يكون التنفيذ بنفس الدقة والسرعة لهذه القرارات، لتسيير قاطرة الاستثمار والصناعة للاقتصاد المصرى، خاصة أنها قارب النجاة فى ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية.

وما رأيك فيما قرره الرئيس السيسى بشأن إصدار الرخصة الذهبية؟

- الرخصة الذهبية ستسهم بشكل كبير جداً فى تنمية الصناعة، وزيادة عدد المصنعين، وجذب استثمارات أجنبية بشكل أفضل، حيث إنها تعتبر حلاً لجميع الإجراءات المعقدة والبيروقراطية التى كانت سبباً فى نفور المستثمرين والمصنعين، لصعوبة الإجراءات وإهدارها للكثير من الوقت.

وماذا عن اهتمام الرئيس بالتعليم الصناعى والتدريب؟

- هناك اهتمام كبير من قبل الدولة بالتعليم الفنى، خاصة مع إضافة جامعات تكنولوجية وغيرها، ويمكن أن تكون استكمالاً لهذه المدارس، وذلك لصقل مهارات الطلاب وتمكينهم وتهيئتهم لسوق العمل مباشرة، خاصة فى ظل التوسعات فى المناطق الاقتصادية التى ستحتاج للكثير من العاملين المتخصصين، فالتعليم العملى والفنى أصبح ضرورة ومطلباً فى الوقت الحالى، فى ظل توسع الدولة فى الصناعة، وهناك اهتمام كبير بها من خلال جلب مدرسين وخبراء فى مجالات الصناعة للتدريس للطلبة، لضمان تخريج جيل صناعى متمكن بشكل كبير فى تخصصاته.

زيادة الصادرات

مصر لديها قدرة وبنية تحتية وثروات كبرى تمكنها من تحقيق أكثر من 100 مليار دولار كقيمة للصادرات، خاصة أن الله وهبها العديد من الثروات، وخلال الفترة الأخيرة اتجهت الدولة بالفعل إلى تعظيم هذه الثروات، لتصنيعها وعمل قيمة مضافة لها، وذلك بدلاً من بيعها وتصديرها كمادة خام.