رئيس غرفة الصناعات الكيماوية: مبادرة «ابدأ» هدفها دعم القطاع الخاص للعمل بالمشروعات الجديدة

قال الدكتور شريف الجبلي، رئيس غرفة الصناعات الكيمياوية باتحاد الصناعات، إن الدولة والقطاع الخاص يجب أن يتعاونا في مواجهة الأزمات الحالية، وتعلمنا الدرس خلال جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرها على سلاسل الإمداد التي انقطعت بشكل كبير خلال ذروة الأزمات، لافتا إلى أن الإنتاج المحلي هو الهدف المنشود الذي أكد عليه الرئيس السيسي لتغطية احتياجات السوق المحلية أولا، ثم الدفع بالفائض للتصدير.

مساندة القطاع الخاص

وأوضح «الجبلي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد»، أن المبادرة الرئاسية «ابدأ» هدفها مساندة القطاع الخاص ودعمه في العمل على المشروعات الصناعية الجديدة، وتوفر المبادرة طريقا مفتوحا أمام الصناعة المصرية وتقطع الطريق على الإجراءات البيروقراطية التي كانت تعرقل مسيرة نجاح الصناعة، مشيرا إلى أن تعطيل الصناعة يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد المصري.

مصنع الدقهلية لإضافات الأعلاف

وأشار الدكتور شريف الجبلي إلى أن مصر لديها مصنع الدقهلية لإضافات الأعلاف المستخرجة من الفوسفات والأحماض والكالسيوم، وهي مواد تسهل امتصاص القيمة الغذائية من الأعلاف للحيوان وتعالج الكثير من الأمراض، بعدما كانت تستورد من تلك المواد 70 ألف طن سنويا بإجمالي 70 مليون دولار، لافتا إلى أن إنتاج المصنع يبدأ في الربع الأول من عام 2024، والمرحلة الأولى تنتج 50 ألف طن والثانية 50 ألف طن أيضا لمجابهة الاستهلاك المحلي ثم العمل على التصدير.

دعم الرئيس السيسي للقطاع الصناعي

وأكد رئيس غرفة الصناعات الكيمياوية باتحاد الصناعات، أن دعم الرئيس السيسي للقطاع الصناعي يعد أمرا إيجابيا ومشجعا على مزيد من العمل والجهد وتعطي ثقة دولية في المشروعات المحلية التي تشجع المستثمر الأجنبي.