رئيس «الأدوية»: رسائل السيسي بملتقى الصناعة فتحت شهية المستثمرين على العمل بجد

رحب الدكتور محيي حافظ، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية، بما أعلنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة الذي عقد صباح اليوم السبت.

وأضاف «حافظ»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الرسائل التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في ملتقى الصناعة الأول فتحت شهية المستثمرين ورجال الأعمال والمصنعين على العمل بجد خلال الفترة المقبلة.

الرئيس وعد المستثمرين بإنهاء العقبات التي تواجههم

وأوضح «حافظ» أن الرئيس وعد الحضور وأغلبهم من المستثمرين وأصحاب المصانع ورجال الأعمال، بإنهاء العقبات والأزمات التي تواجههم في سبيل زيادة استثماراتهم.

وأشار رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات المصرية إلى أن قرار الرئيس اليوم بمنح الرخصة الذهبية لمدة ثلاثة أشهر لأي مستثمر يضخ استثمارات جديدة في مصر قرار حكيم وفي وقته المناسب، لافتاً إلى أن هذا القرار سيدفع المستثمرين نحو زيادة حجم استثماراتهم بكل جدية للحصول على تلك الميزة لتسهيل كل الإجراءات وإنهاء التراخيص من جهة واحدة فقط.

مزايا الرخصة الذهبية

تمنح الرخصة الذهبية لحاملها الحق في إنهاء كل التراخيص والإجراءات اللازمة لبدء وتشغيل وإدارة نشاطه الاستثماري بالتعامل مع جهة حكومية واحدة فقط بدلا من التعامل مع عشرات الجهات وبأسرع وقت ممكن.