تعيين أيمن كامل مديرا عاما للتأمين الصحي بغرب الدلتا

أصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارا بتعيين الدكتور أيمن كامل مدير مستشفى الطلبة بمحافظة الإسكندرية مديراً عاما للتأمين الصحي بغرب الدلتا «كفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية ومطروح»، خلفا للدكتور عناني إسماعيل الذي بلغ سن التقاعد وتم التجديد له أكثر من مرة وقد تسلم «كامل» اليوم عمله رسمياً بفرع التأمين الصحي بستانلي بالإسكندرية.

تطوير المستشفيات مهمتى

وقال الدكتور أيمن كامل لـ«الوطن»، إنه سيعمل على تطوير خدمات التأمين الصحي بالإسكندرية ومحافظات غرب الدلتا لمواكبة التقدم الذي يشهده العالم ولاستيعاب الأعداد الكبيرة التي تتردد عليها من منتفعي التأمين الصحي.

وأكد حرصه على استفادة المواطن مستحقي خدمات التأمين الصحي كما سيعمل على تقليل فترات الانتظار لإجراء العمليات الجراحية.

التأمين حق لكل مواطن

وأضاف «أيمن»، أن التأمين الصحي حق لكل مواطن ويخدم قطاعا عريضا من المجتمع من موظفين وعمال وطلاب ومواليد جدد وأن الدولة تقدم كافة التسهيلات لهم لسرعة حصولهم على الرعايه الطبيه والعلاجية المتكاملة بدون تحمل المواطن أي أعباء مالية وسيظل التأمين الصحي هو الملاذ الآمن للمواطن المصري.