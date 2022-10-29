«صحة السويس»: 85% نسبة تجهيز المنشآت الطبية استعدادا لتطبيق التأمين الصحي الشامل

قال الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة بالسويس، إن الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالسويس تسير على قدم وساق، ووصل حجم الإنجاز فيما يخص تجهيز المنشآت الطبية اللازمة «المراكز والواحدت الصحية» إلى 85%.

تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

وأضاف «الحفناوي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل تنقسم إلى قسمين، الأول خاص بتجهيز المراكز والوحدات الصحية بمختلف أحياء السويس لتكون جاهزة لاستقبال المرضى، سواء من حيث رفع الكفاءة والتأثيث وتوافر الأجهزة الطبية وغيرها طبقاً لمفهوم المنظومة، ووصلت نسبة الاستعدادات على أرض الواقع لـ85%، فضلاً عن تدريب الأطباء في مختلف المجالات، وهو ما يحدث بشكل مستمر ومكثف وتحت الرعاية والدعم الكامل من اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس.

تأثيث المستشفيات والمنشآت الطبية

وتابع وكيل وزارة الصحة، أن القسم الثاني من الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس، خاص بالمستشفيات والمنشآت المختلفة داخل المحافظة، موضحاً أنه بالمتابعة المستمرة والتنسيق مع فرع التأمين الصحي بالمحافظة، فهو يسير بشكل جيد، وسيتم البدء في الفرش والتأثيث مطلع شهر ديسمبر المقبل، لبدء انطلاق المنظومة بالموعد المقرر لها مطلع العام القادم، خاصة وأن وزارة الصحة تعمل جاهدة على توافر كل المتطلبات لتطبيق المنظومة بأفضل صورة ممكنة، وفقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة.