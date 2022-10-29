المصرف المتحد يصدر أول تقرير لقياس البصمة الكربونية قبل مؤتمر «COP27»

«كشميرى وعنان» تضعان أطر برامج التمويل المستدام وفق استراتيجية التحول الأخضر

أعلن المصرف المتحد عن إصدار أول تقرير لقياس البصمة الكربونية بالمركز الرئيسى، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة المصرية والبنك المركزى المصرى نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر لتحقيق التنمية المستدامة، وفقاً لرؤية مصر 2030 والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، تمهيداً لعقد مؤتمر المناخ «COP27» الشهر القادم.

تضمن التقرير، الذى أعدته إدارة التمويل المستدام بالمصرف المتحد، برئاسة نيفين كشميرى، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال، وتديرها دينا عنان، مساعد المدير العام، وضع أطر عامة لخطة وبرامج التمويل المستدام وفقاً لاستراتيجية المصرف المتحد نحو التمويل الأخضر المستدام.

يأتى ذلك توافقاً مع متطلبات البنك المركزى المصرى، وتطبيقاً للمبدأ الخامس من المبادئ الاسترشادية الصادرة عن البنك المركزى المصرى، وأيضاً تنفيذاً لمحور قياس البصمة الأيكولوجية المذكور بخطة عمل لجنة التمويل المستدام باتحاد بنوك مصر.

وتضمن تقرير البصمة الكربونية عملية قياس دقيقة لممارسات المصرف المتحد على مرحلتين؛ المرحلة الأولى هى الانبعاثات المباشرة الناتجة عن حرق الوقود، تسرب غاز التبريد، والمرحلة الثانية هى الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن شراء الطاقة، سلاسل التوريد، استهلاك المياه، إدارة النفايات. واستخلص التقرير إعداد خطة عمل وتفعيل عدد من البرامج التى تسهم بشكل مباشر وكبير فى خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الممارسات التشغيلية بالمصرف المتحد، تشمل 10 معايير، هى القياس الدورى للانبعاثات الكربونية عن طريق برامج تطبق بالمركز الرئيسى تمهيداً للتوسع بجميع فروع المصرف المتحد 68 والمنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، والاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كبديل آمن للتخفيف من الآثار السلبية لانبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.