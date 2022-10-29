امتحانات شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي بالدقهلية.. اعرف المنهج المقرر

تبدأ امتحانات شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي لتلاميذ مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، غدا، وتستمر حتى الخميس 3/11/2022، ويؤدي التلاميذ الامتحان في الحصتين الخامسة والسادسة، وفقا لما قررته مديرية التربية والتعليم في الجدول المعلن، الذي وزعته على المدارس.

وأكد مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، لـ«الوطن»، أنه جرى اعتماد الأجزاء التي سيأتي منها امتحانات شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي، وهي حسب ترتيب جدول الامتحان:

امتحانات شهر أكتوبر للصف الخامس الابتدائي

يمتحن تلاميذ الصف الخامس الابتدائي غدا، مادة اللغة العربية في الحصة الخامسة، ومادة التربية الدينية في الحصة السادسة.

مقررات اختبار شهر أكتوبر في اللغة العربية للصف الخامس الابتدائي: الموضوع الأول والثاني وفي التربية الدينية: التربية الدينية، المحور حتى الدرس الرابع «قصة سيدنا موسي عليه السلام».

امتحان مادتي العلوم والمهارات المهنية

وفي يوم الاثنين، يمتحن التلاميذ مادة العلوم في الحصة الخامسة، الوحدة الأولى من صفحة 1 إلى صفحة 41، والمفهوم الثاني حتى صفحة 52، ويؤدون الامتحان في المهارات المهنية بالحصة السادسة في المقرر: الحقوق والمسؤوليات: دعم المدرسة للتلاميذ في المجتمع- الزراعة في حديقة المدرسة- مهارات الحوار- مهارات التحدث- الحرف اليديوية وقطاع السياحة.

امتحان الدراسات الاجتماعية وكمبيوتر

امتحان يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر في مادة الدراسات الاجتماعية بالحصة الخامسة، ويؤدون الامتحان في الوحدة الأولي «أول 6 دروس من درس موقع بلدي إلي درس التغيرات المناخية»، وشخصية مصر المؤثرة، و «الملك مينا ، تحتمس الثالث»، وفي الحصة السادسة امتحان كمبيوتر، ويؤدون الامتحان في المحور الأول «دور تكنو لوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا».

امتحان مادة اللغة الإنجليزية

أما يوم الأربعاء، فيكون الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية ويؤدون الامتحان في الوحدتين الأولي والثانية

وتختتم الامتحانات الخميس بالنسبة للصف الخامس الابتدائي بامتحان مادة الرياضيات من الدرس 1 من الوحدة الأولي إلي نهاية الدرس، ورقم 10 من الوحدة الثانية.