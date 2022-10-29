امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الإعدادي بالدقهلية.. تنطلق يوم الأحد المقبل

تنطلق امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الإعدادي لطلاب مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، الأحد المقبل، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3/11/2022، ويؤدي الطلاب الامتحان في الحصتين الخامسة والسادسة، على أن يتم إجراء الامتحان في أثناء اليوم الدراسي وبما لا يخل بانتظام الدراسة طوال اليوم، وفقًا لما قررته مديرية التربية والتعليم في الجدول المعلن الذي وزعته على الإدارات التعليمية التابعة لها.

وقال مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، لـ«الوطن»، إنه جرى اعتماد الأجزاء التي سيأتي منها امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الإعدادي، وهي كما يلي:

امتحان اللغة العربية يوم الأحد 30 أكتوبر

ويؤدي طلاب الصف الثاني الإعدادي امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد الموافق 31 أكتوبر، ما دروسه في القراءة «كبرياء طفل - لو أنني ضابط شرطة»، وفي النحو: «الإعراب والبناء – المعرب والمبني من الأسماء – المعرب والمبني من الأفعال – النعت»، أما النصوص الأدبية «نصائح غالية قرآن كريم 4 آيات حفظ – من أجل مصر حديث شريف 3 أسطر حفظ عهد الطفولة شعر 7 أبيات دراسة».

امتحان مادة العلوم والتربية الفنية يوم الاثنين

ويؤدي الطلاب الامتحان في مادتي العلوم والتربية الفنية خلال الحصتين الخامسة والسادسة يوم الأحد، والمقرر عليهم في مادة العلوم هو ما درسوه في الوحدة الأولى وهو: «دورية العناصر وأهميتها: خواص العناصر في الجدول الدوري الحديث ومحاولات تصنيف العناصر» ويؤدون امتحان التربية الفنية في الحصة السادسة.

مادة الهندسة والتربية الدينية

ويؤدي الطلاب الامتحان في مادتي الهندسة والتربية الدينية، يوم الاثنين فيما درسوه في فرع الهندسة «متوسطات المثلث (نظريات – نتائج)، نظريات المثلث المتساوي الساقين، المثلث المتساوي الساقين، خواص المثلث المتساوي الساقين»، ويؤدون امتحان التربية الدينية في الحصة السادسة.

امتحان اللغة الإنجليزية والجبر والإحصاء يوم الأربعاء

امتحان مادة اللغة الإنجليزية يوم الأربعاء 2 نوفمبر ويكون في الوحدتين الأولي والثانية وذلك في الحصة الخامسة، ويليه في الحة السادسة امتحان فرع الجبر والإحصاء، وهو «الجذر التكعيبي للعدد النسبي ن - مجموعة الأعداد غير النسبية - إيجاد قيمة تقريبية للعدد غير النسبي- مجموعة الأعداد الحقيقية ح - علاقة الترتيب في ح».

امتحان مادة الدراسات والتربية الفنية يوم الخميس

ويؤدي الطلاب امتحان مادة الدراسات خلال الحصة الخامسة ، ويمتحون الجغرافيا الوحدة الأولى: وطننا العربي «مكان واحد وطبيعة متنوعة»، الدرس الأول وطننا العربي الموقع والمساحة، الدرس الثاني تضاريس وطننا العربي، ومعه التاريخ الوحدة الثالثة: حياة محمد صلى الله عليه وسلم قصة بناء أمة: درس تمهيدي أحوال شبه الجزيرة العربية قبل ظهور الإسلام، الدرس الأول محمد صلى الله عليه وسلم النشأة والمولد»، ويؤدون امتحان التربية الفنية في الحصة السادسة.

جدول امتحانات شهر أكتوبر للصف الثاني الإعدادي

واعتمد ناصر شعبان شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، جدول امتحانات شهر أكتوبر 2022 للصف الثاني الاعدادي، بحيث يمتحن الطلاب مادتين يوميًا، باستثناء أول يوم «لغة عربية»، ثم الإثنين «علوم، وتربية فنية»، الثلاثاء «هندسة، وتربية دينية»، الأربعاء «لغة إنجليزية، وجبر وإحصاء» والخميس «دراسات، وحاسب آلي».