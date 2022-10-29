امتحانات شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي بالدقهلية.. اعرف مقررات الأسئلة

تنطلق امتحانات شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي لتلاميذ مديرية التربية والتعليم بالدقهلية غدا الأحد، وتستمر حتى الخميس المقبل، ويؤدي التلاميذ الامتحان في الحصتين الخامسة والسادسة، على أن يطبق القرار الوزاري للصفين الرابع والخامس الخاص بنظام التقييم والاختبارات، ووفقا لما قررته مديرية التربية والتعليم في الجدول المعلن والذي وزعته على الإدارات التعليمية.

وقال مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، لـ«الوطن»، إنه جرى اعتماد الأجزاء التي سيأتي منها امتحانات شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي، وهي كما يلي:

امتحانات شهر أكتوبر للصف الرابع الابتدائي

يمتحن تلاميذ الصف الرابع الابتدائي غدا الأحد، مادة اللغة العربية في الحصة الخامسة، ومادة التربية الدينية في الحصة السادسة.

مقررات اختبار شهر أكتوبر في اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي:

المحور الأول: اكتشف ذاتي.

وفي التربية الدينية:

المحور الأول: اكتشف ذاتي حتى الدرس الثالث «سيدنا هود».

امتحان العلوم والمهارات المهنية للصف الرابع الابتدائي

وفي يوم الإثنين 31 أكتوبر يمتحن التلاميذ مادة العلوم في الحصة الخامسة، بالمقرر في المفهوم الأول - المفهوم الثاني - المفهوم الثالث حتى نشاط 6، ويؤدون الامتحان في المهارات المهنية بالحصة السادسة في المقرر: المحور الأول حتى الدرس السابع «الإصلاحات المنزلية».

امتحان الدراسات وتكنولوجيا المعلومات

امتحان يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر في مادة الدراسات الاجتماعية بالحصة الخامسة، ويؤدون الامتحان في الوحدة الأولي «بلدنا ورموزه الوطنية»، وفي الحصة السادسة امتحان تكنولوجيا المعلومات، ويؤدون الامتحان في المحور الأول «دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في حياتنا».

امتحان اللغة الإنجليزية

أما يوم الأربعاء المقبل فيكون الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية ويؤدون الامتحان في الوحدات الثلاثة الأولى.

امتحان الرياضيات للصف الرابع الابتدائي

وتختتم الامتحانات يوم الخميس بالنسبة للصف الرابع الابتدائي بامتحان مادة الرياضيات في الوحدات الثلاثة الأولى حتى الدرس السادس من الوحدة الثالثة.