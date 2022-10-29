نشأت الديهي يكشف دور الإخوان في أزمة الدولار

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جماعة الإخوان الإرهابية حاولت تعميق أزمة الدولار، من خلال شراء الدولار خارج مصر، وإعطاء مقابل هذا الدولار في السوق المصرية بقيمة السوق السوداء، ما أدى لتعميق الأزمة.

الديهي: أتوقع أن ينخفض الدولار مرة أخرى

وتابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، مساء السبت، أن قرار مرونة سعر الصرف أدى لوصول الدولار لـ23 جنيها، وهذا من شأنه أن يؤدي إلى إعادة تحويل المصريين في الخارج مدخراتهم مرة أخرى، وهذا من شأنه أن يوفر الدولار، معقبًا: «أتوقع أن ينخفض الدولار مرة أخرى الفترة المقبلة، بعد الفورة التي حدثت مع تحرير سعر الصرف».

الديهي: سعر الطاقة في مصر هو الأقل في دول العالم

وأشار إلى أن سعر الطاقة في مصر هو الأقل في دول العالم مثلما تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذه ميزة كبيرة للتوسع في الصناعة، كما أن العامل المصري هو الأقل دخلاً عالميًا، وهذه ميزة أخرى للصناع.

ولفت إلى أن أكبر مجمع لصناعة الألمونيوم في هولندا أعلن اليوم عن إفلاسه بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، معقبًا: «الحمد لله إحنا شغالين، بنعافر ونجتهد ونتحمل طعنات وضربات من كل مكان».