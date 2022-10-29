نشأت الديهي: المنصات المعادية للدولة تنتقد كل أحاديث الرئيس السيسي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث على إمكانية مشاركة الدولة في بعض المشاريع التي تساهم في توفير الاكتفاء الذاتي من بعض الصناعات، من أجل طمأنة المصنعين، معقبًا: «الرئيس بيقول للقطاع الخاص أنا مستعد أشارك معاكم، من أجل تحفيز رجال الأعمال على الدخول إلى بعض القطاعات».

الديهي: هذه المنصات تنتقد حتى شهيق وزفير الرئيس

تابع «الديهي»، خلال تقديمه برنامج «بالورقة والقلم»، المذاع على فضائية «ten»، أن البعض يتابع بعض المنصات المعادية للدولة بحسن نية، مشيرًا إلى أن هذه المنصات تعمل يوميًا على انتقاد كل ما يتحدث به الرئيس، معقبًا: «هذه المنصات تنتقد حتى شهيق وزفير الرئيس السيسي».

الديهي: المنصات تعمل ليل ونهار على انتقاد الرئيس

ولفت إلى أن المنصات المعادية، تستهدف قيمة الرئيس السيسي كرمز للمصريين، معقبًا: «هذه المنصات تعمل ليل ونهار على انتقاد الرئيس، والجيش المصري».