«تموين الإسكندرية»: طورنا الأداء.. وقضينا على أزمة التكدس أمام المخابز

قال المحاسب محمد سعد الله، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن المديرية بالمحافظة، مؤسسة متميزة يرتقي فيها العمل إلى الإبداع عن طريق توفير بيئة صالحة للعمل ليرتقي أداء العاملين إلى تقديم خدمات حكومية متميزة الفائز بها هو المواطن السكندري.

واستعرض «سعد الله»، خلال استضافة حزب مستقبل وطن لمديرية التموين والتجارة الداخلية، مجهودات المديرية منذ أربع سنوات حتى الآن من تطوير للمكاتب التموينية والعنصر البشري وتطوير الأداء التمويني والقضاء على أزمات التكدس أمام المخابز والمكاتب التموينية.

إحكام الرقابة التموينية

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن ضبط الأداء التمويني ساعد في السيطرة على الأسواق وإحكام الرقابة التموينية عليها كما تم العمل على توافر السلع الغذائية كما حدث أثناء إدارة أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.

وأشاد سعد الله بالدور الفعال لمركز الإعلام والاتصال السياسي والدور الحيوي الذي يقوم به من نشر مجهودات المديرية ورصد المشاكل والشكاوى والرد عليها والتواصل مع السادة نواب مجلسي النواب والشيوخ.

وأضاف، أن كل ما جرى إنجازه من مجهودات تم من خلال زملائه العاملين بالمديرية والإدارات الفرعية من خلال فرق عمل متميزة بالإضافة إلى تطرقه في الحديث عن الدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين وعن المحددات التي أقرتها لجنة العدالة الاجتماعية.

استمرار التواجد بالشارع طوال اليوم

واختتم الحديث عن مواجهة ارتفاع الأسعار خلال تلك الفترة والآليات التي ستواجه به المديرية أي تلاعب في الأسواق، مشيرا إلى استمرار التواجد بالشارع طوال اليوم حتى يشعر المواطنون بالطمأنينة ودعم الدولة له.

يأتي هذا بعدما استضاف حزب وطن متمثلا في الأمانة العامة للعلاقات الحكومية المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية يرافقه جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية والمستشار الإعلامي للمديرية.

حضر اللقاء المهندس محمد فتح الباب أمين المحافظة للعلاقات الحكومية بحزب مستقبل وطن وسامي نصار أمين دائرة الجمرك وعلاء خيري أمين العلاقات الحكومية لأمانة الجمرك والقيادات الحزبية ولفيف من المواطنين وتم فتح باب المناقشة والتساؤلات للحضور.

وفي نهاية اللقاء جرى إهداء درع الحزب مقدم من النائب رزق راغب ضيف الله الأمين العام للحزب إلى المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، وتم تكريم قيادات المديرية جمال عمار وكيل المديرية والمهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي تقديرًا للمجهودات الوزارية المبذولة.