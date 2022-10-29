أسعار الأرز اليوم.. الطن سجل 6850 جنيها

بلغ أعلى سعر لطن الأرز الشعير في محافظة الشرقية 6850 جنيها بقيمة الحافز، إذ أن أسعار الأرز اليوم تشغل قطاعا كبيرا من المواطنين، وضاعفت مديرية الزراعة بالمحافظة عدد مواقع تجميع الأرز لتصل 58 موقعا تجميعيا، بواقع زيادة 33 موقعا من المضارب الخاصة، وأوشكت المحافظة على الانتهاء من حصاد محصول الأرز الذي بلغت المساحة المنزرعة منه نحو 226 ألفا و92 فدانا، فيما بلغ أقل سعر لطن الأرز الشعير 6600 بالحافز.

وقال المهندس حسين طلعت، وكيل مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إن المحافظة متمثلة في مديرية الزراعة خصصت نحو 25 موقعا تجميعيا للأرز، معلقًا: جرى زيادة مواقع التجميع لتصبح 58 موقعا تجميعا من بينها 33 موقعا خاصا لمضارب الأرز الخاصة وذلك ضمن تعديلات أقامتها وزارة الزراعة، مشيرا إلى أن أسعار الأرز اليوم تختلف عن اليوم الذي قبله.

6850 جنيها سعر طن الأرز

وأشار وكيل مديرية الزراعة إلى أن أسعار الأرز اليوم لا توجد فيها اختلاف، حيث أن سعر طن الشعير من الحبة الرفيعة بلغ 6600 جنيه مضافا إليه قيمة الحافز، بينما بلغ سعر طن الأرز الشعير من الحبة العريضة 6600 جنيه بقيمة حافز التوريد.

ولفت وكيل مديرية الزراعة بمحافظة الشرقية إلى زراعة أكثر من 226 ألف فدان موزعة ما بين 138 ألف فدان من أراضي التربة العامة «الطبيعية» بينما تم زراعة 48 ألف فدان من أراضي الملوحة، فيما جرى زراعة 34 ألفا من أراضي أرز الجفاف، لافتا إلى أن إنتاجية طن الفدان تتراوح ما بين 2 إلى 4 أطنان.

58 موقعا تجميعيا للأرز

وأشار وكيل الزراعة إلى أن كل فدان يتم توريد طن أرز عليه لمواقع التجميع بالمحافظة من قبل المزارع، هذا بالإضافة إلى 100 جنيه قيمة حافز إلى كل طن يتم توريده، لافتا إلى مضاعفة مواقع التجميع إلى 58 موقعا تجميعيا.