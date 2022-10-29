ضبط 5 أطنان أرز قبل بيعها بأعلى من السعر المقرر في الشرقية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، من ضبط 5 أطنان أرز شعير داخل محل بمركز الزقازيق، قبل تهريبها وبيعها بأزيد من السعر الرسمي.

وقامت مديرية تموين الشرقية، برئاسة محمد سعد، مدير عام الرقابة التموينية، بحملة تفتيشية، برفقة محمود جبر، مفتش بالمديرية، ومصطفى الشحات، رئيس قطاع وسط الشرقية، للتأكد من شكوى تفيد قيام أحد الأشخاص ببيع الأرز بسعر أزيد من السعر المقرر، فقامت الحملة بالتوجه إلى محل الشكوى بناحية قرية كفر أبوحاكم مركز الزقازيق.

ضبط 5 أطنان أرز لبيعها بأزيد من السعر

وقام أفراد الحملة بالتفتيش داخل المخزن التابع للمحل، وتم ضبط 200 شيكارة أرز زنة الواحدة 25 كجم بإجمالي 5 أطنان، وتم تحرير المحضر رقم 31373 لسنة 2022 جنح مركز الزقازيق، ضد «س. م .م .ع»، صاحبة محل حبوب وأعلاف بناحية أبو حاكم مركز الزقازيق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

تكثيف الحملات على المخازن والمحال التجارية

وكان الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، وجه فايزة عبد الرحمن، وكيل وزارة التموين، بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية على المخازن والمحال التجارية للتأكد من توريد الأرز الشعير للصوامع والشون المخصصة تنفيذاً للقرارات الصادرة في هذا الشأن، مشدداً على ضرورة التصدي بكل حزم لظاهرة الغش التجاري والتأكد من بيع الأرز للمواطنين طبقاً للأسعار المقررة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.