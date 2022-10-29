امتحانات شهر أكتوبر للصف السادس الابتدائي بالدقهلية.. الأجزاء المقررة

تنطلق امتحانات شهر أكتوبر مديرية التربية والتعليم في الدقهلية، للصف السادس الابتدائي، غدا، وتستمر حتى الخميس، ويؤدي التلاميذ الامتحان في الحصة الخامسة والسادسة، في المنهج الذي درسوه خلال شهور أكتوبر 2022، ووفقا للجدول الذي أعلنته مديرية التربية والتعليم.

وقال مصدر مسؤول في مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، لـ«الوطن»، أن امتحانات الصف السادس الابتدائي سيكون مما درسه التلاميذ خلال شهر أكتوبر 2022 وحسب الجدول المعلن وهو:

امتحانات شهر أكتوبر للصف السادس الابتدائي

يمتحن تلاميذ الصف السادس الابتدائي غدا الأحد الموافق 31 أكتوبر مادة اللغة العربية في الحصة الخامسة، في مقرر شهر أكتوبر وهو: قراءة «مفتاح النجاح» نصوص «نصائح أب كن قويا»، قصة «الفصل الأول والثاني» - نحو «أنواع الخبر كان وأخواتها، وبعدها امتحان مادة التربية الدينية في الحصة السادسة.

امتحان العلوم للصف السادس الابتدائي

والاثنين، يمتحن التلاميذ مادة العلوم في الحصة الخامسة، الوحدة الأولي الوحدة الأولي «الكتلة والوزن»، الوحدة الثانية «الحرارة حتى صفحة 17 في الكتاب وصفحة 10 في جزء الأنشطة»

امتحان الدراسات للصف السادس الابتدائي

امتحان يوم الثلاثاء الأول من نوفمبر في مادة الدراسات الاجتماعية بالحصة الخامسة، ويؤدون الامتحان في أول درسين في الجغرافيا، وأول درسين في التاريخ من النبات المصري، وخصائي البئر الزراعية.

امتحان الإنجليزي للصف السادس الابتدائي

أما يوم الأربعاء فيكون الامتحان في مادة اللغة الإنجليزية ويؤدون الامتحان في الوحدتين الأولي والثانية.

امتحان الرياضيات للصف السادس الابتدائي

وتنتهي الامتحانات يوم الخميس بالنسبة للصف السادس الابتدائي بامتحان مادة الرياضيات الوحدة الأولي «النسبة» من الدرس رقم 1 إلي نهاية الدرس رقم 4، و الهندسة والقياس «الوحدة الثالثة» من الدرس الأول حتى نهاية الدرس 4.