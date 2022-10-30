حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار.. رياح في الصعيد

يسعى المواطنون إلى معرفة حالة الطقس اليوم بالمحافظات وأماكن سقوط الأمطار وذلك بعد التباين الكبير في الطقس وانخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، إذ تعرضت البلاد لموجة من الطقس السيئ مع سقوط أمطار ونشاط لحركة الرياح لاسيما المحافظات الساحلية «الإسكندرية، مطروح».

حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس اليوم في المحافظات وأماكن سقوط الأمطار إذ تسقط أمطار متفاوتة الشدة على بعض المحافظات فيما تنعدم على البعض الآخر.

حالة الطقس اليوم في المحافظات الشمالية

وجاءت حالة الطقس اليوم في محافظات «الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، دمياط، الدقهلية، المنوفية»، غائم جزئيا مع تكون الشبورة المائية ونشاط لحركة الرياح وتتعرض لسقوط أمطار بنسبة 30% على مدار اليوم.

ويأتي طقس بورسعيد وجنوب سيناء معتدل نهارا مائل إلى البرودة ليلا مع فرص سقوط الأمطار بنسبة 30: 35% وذلك على فترات متفاوتة.

انعدام سقوط الأمطار اليوم على الصعيد

ويكون طقس محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى وجنوب وشمال سيناء، حارا نهارا وغائما جزئيا، مائلا إلى البرودة ليلا مع نشاط لحركة الرياح.