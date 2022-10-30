جامعة كفر الشيخ تتحول للأخضر.. زراعة 3 آلاف شجرة مثمرة حول الكليات

أكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تضع ضمن أولوياتها الحفاظ على البيئة وزيادة المسطحات الخضراء، بما يساعد بشكل كبير في الحد من التغيرات المناخية.

ترتيب الجامعة عالميا للمساحات الخضراء

وأوضح رئيس الجامعة لـ«الوطن»، أن جامعة كفر الشيخ حافظت على تصنيفها العالمي حيث تحتل المركز 128 كجامعة خضراء تهتم بالمعايير البيئية في تصنيف «Green Metric».

وأضاف «دسوقي»، أن الجامعة تشارك في العديد من القوافل التي تساعد على نشر الوعي البيئي بعدد من المدن والمراكز بالمحافظة، وذلك من خلال المتخصصين في المجالين الزراعي والبيئي بالجامعة.

زراعة 3 آلاف شجرة حول الكليات

وأشار إلى أن الجامعة زرعت مؤخرا نحو 3 آلاف شجرة مثمرة بنطاق الجامعة خلال الأشهر الأخيرة بما لها من دور توعوي، وكذلك دور تثقيفي محوري للمواطنين.

يذكر أن جامعة كفر الشيخ حافظت على التصنيف العالمي كأفضل الجامعات على مدار 8 سنوات متتالية، خاصة بعد زيادة المسطحات الخضراء بالجامعة خلال العامين الماضيين بنسبة 5% حول عدد من الكليات.