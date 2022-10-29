خروج بطلة منتخب مصر في الترايثلون من المستشفى بعد 35 يوما من توقف قلبها «صور»

خرجت چومانا ياسر لاعبة منتخب مصر في الترايثلون، اليوم السبت، من المستشفى بعد 35 يوما من تلقيها العلاج وذلك بعد توقف عضلة قلبها لمدة 22 دقيقة، أثناء أدائها للتمارين الرياضية ثم عادت عضلة القلب بعد جلسات الإنعاش لعملها الطبيعي.

وقال محمد الجوهري ، مدرب چومانا ياسر بطلة منتخب مصر في بيان: «بطلتنا الإعجازية جومانا ياسر عادت لتحلق في سمائنا من جديد» وذلك بعد مرور 35 يوما بالمستشفى والتي انقسمت إلى 17 يوما بالعناية المركزة و12 يوما بعناية القلب، و6 أيام بحجرة علاج عادية بالمستشفى لتعود چومانا إلى بيتها، وغرفتها، وسريرها من جديد.

بطلة الترايثلون تستعيد حياتها مرة أخرى

وكانت لاعبة منتخب مصر للترايثلون قد أصيبت منذ 35 يوما أثناء وجودها بحمام السباحة بأحد النوادي بحالة تشنج صاحبها توقف بعضلة القلب وبعد ملاحظة المدربين تم إخراجها من المياه وعمل الإسعافات الأولية المتاحة إلى وصول الإسعاف لنقلها إلى أحد مستشفيات الإسكندرية.

چومانا ياسر تتأهل للعودة للتمارين من جديد

وأجرى فريق الطوارئ الطبي بالمستشفى مهمته على أكمل وجه، إذ استطاع مساعدة لاعبة مصر في عودة عضلة قلبها للضخ مرة أخرى وذلك بعد مرور 22 دقيقة من توقفها واستكملت جومانا ياسر العلاج لتعود من جديد إلى حياتها الطبيعية وممارسة رياضتها المفضلة.