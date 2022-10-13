بعد 20 يوما من توقف عضلة القلب.. الحياة تعود لـ بطلة منتخب مصر في الترايثلون

استعادت جومانا ياسر، بطلة منتخب مصر في الترايثلون، اليوم، وعيها بعد فترة دامت 20 يوما من تلقي العلاج في مستشفى بالإسكندرية وذلك بعد توقف عضلة قلبها لدقائق في وسط صالة التمارين التجهيزية للمنتخب، إذ سقطت أثناء فترة الإحماء قبل بدء تأدية التمارين الرياضية المعتادة، ومن ثم أصيبت بحالة تشنج دامت لخمس دقائق صاحبها توقف بعضلة القلب لمدة دامت 22 دقيقة.

خضعت «چومانا» للإسعافات الأولية ثم جرى نقلها إلى إحدى مستشفيات محافظة الإسكندرية لتلقي العلاج بعد عمل الفحوصات اللازمة والتحاليل المطلوبة، وبعدها تعود عضلة القلب للضخ مرة أخرى بعد 22 دقيقة من توقفها.

بطلة منتخب مصر للترايثلون تستعيد وعيها

وقال محمد الجوهري، مدرب چومانا ياسر لرياضة الترايثلون أنه وأخيرا بعد انقضاء 20 يوما لـ«جومانا» بالعناية المركزة بدأت تستعيد وعيها مرة أخرى لتفتح عينيها وتبتسم و تصافح بأناملها الزوار .

وأضاف الجوهري لـ«الوطن»: «الحمد لله كلنا نفسيتنا بدأت تتحسن بتحسن چومانا و دا فضل من ربنا علينا» وأن الأمر ليس إلا مسألة وقت لتعود بطلة منتخب مصر إلى حياتها الطبيعية مرة أخرى طالبا استمرار الدعاء لها حتى تشفى تماما.