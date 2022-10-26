لافتة دعم من أبطال الجمهورية لـ«جومانا» لاعبة الترايثلون: نتمنى لك الشفاء

وجه لاعبو بطولة الجمهورية بالإسماعيلية، الدعم لچومانا ياسر لاعبة منتخب مصر للترايثلون، بعد إصابتها بحالة «تشنج» نتج عنها توقف عضلة القلب على غرار اللاعب الدنماركي كريستيان إريكسن، في أثناء التدريب مطلع الشهر الجاري، وتوقف قلبها نحو 22 دقيقة قبل أن ينجح الأطباء في إسعافها.

ووجه اللاعبون رسالة لـ«جومانا»، عبر رفعهم لافتة كبيرة مكتوب عليها «بنتمالك الشفاء بسرعة»، وعليها صورتها مع التفافهم حولها للتصوير بجانبها، لتصل الصورة إليها وتشجيها على العودة سريعًا للبطولات.

وقال محمد الجوهري، مدرب چومانا ياسر بطلة منتخب مصر للترايثلون، إنّ البطلة الدولية، استعادت حالتها الطبيعية بنسبة 95%، وهو الأمر الذي أدخل الفرحة على قلوب محبيها: «عشنا بجوارها كل حالات الشعور من صدمة، وجع، حزن، دعاء متواصل، حتى وصلنا للفرحة أخيرًا بعد تحسن حالتها الصحية».

بطلة منتخب مصر تعود قريبًا للتمرين

وأضاف «الجوهري» لـ«الوطن»، أن چومانا ستعود قريبًا جدًا إلى صالة الملعب لتمارس حياتها الطبيعية كما كانت، قبل إصابتها بالتشنج في جمام السباحة في أثناء التدريب وتوقف قلبها.

وتابع «الجوهري» أن القصة أخيرًا، كُللت بفرحة، إذ استعادت چومانا صحتها: «قريبا ستعود إلى ممارسة الرياضة وحصد البطولات».