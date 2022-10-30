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للمرة الثالثة في تاريخه.. فوز فلامنجو ببطولة كوبا ليبرتادوريس

فيليبي لويز يتعرض للإصابة في الدقيقة 17 من عمر اللقاء

كتب:

حسن رمضان
12:04 ص | الأحد 30 أكتوبر 2022
مباراة فلامنجو أتليتيكو باراناينيسي

مباراة فلامنجو أتليتيكو باراناينيسي

فاز فلامنجو البرازيلي ببطولة كوبا ليبرتادوريس، للمرة الثالثة في تاريخه على حساب مواطنه أتليتيكو باراناينيسي في النسخة 63 من البطولة الأهم في قارة أمريكا الجنوبية بهدف نظيف دون رد أحرزه نجم الفريق جابرييل باربوسا، على ملعب مونومنتال إيسيدرو روميرو في مدينة جواياكيل بالإكوادور.

 

وحقق فلامنجو لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس في عامي 1981 و2019.

وكان آخر لقاء جمع الفريقين في البطولة في2017، انتهى بهزيمة الأول بنتيجة 2-1.

ولعب المدير الفني لفلامنجو دوريفال سيلفستر جونيور، اللقاء بخطة 4-4-2، فيما خاض المدير الفني لأتليتيكو باراناينيسي، لويز فيليبي سكولاري، نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس بتشكيلة 4-3-1-2.

طاقم حكام أرجنتيني يدير نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس

وخاض فلامنجو، المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي في كوبا ليبرتادوريس فيما عاد أتليتيكو باراناينيسي إلى نهائي البطولة بعد 17 عاما من خسارته اللقب في عام 2005.

وأدار طاقم حكام أرجنتيني بقيادة الدولي باتريسيو لوستاو مباراة نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس بين فلامنجو وأتليتيكو باراناينيسي.

 

طرد لاعب أتليتيكو باراناينيسي بيدرو هنريكي

وفي الدقيقة 17 من عمر الشوط الأول تعرض لاعب فلامنجو فيليبي لويز للإصابة، فيما أجرى دوريفال تغييرا اضطراريا بنزول أيرتون لوكاس بدلا من فيليبي لويز في الدقيفة 20 من اللقاء.

وشهدت الدقيقة 43 من عمر الشوط الأول طرد حكم المباراة، لوستاو، لاعب أتليتيكو باراناينيسي، بيدرو هنريكي، إثر حصوله على الإنذار الثاني.

وفي الدقيقة 4 من الوقت بدل الضائع في الشوط الأول أحرز جابريل باربوسا، هدف فلامنجو الأول في شباك الحارس بنتو بتمريرة حاسمة من إيفرتون ريبيرو.

وفي الدقيقة 84 غادر جابرييل باربوسا أرض الملعب، وحل محله إيفرتون.

 

وكان فلامنجو، خسر نهائي كوبا ليبرتادوريس في العام الماضي 2021، من بالميراس البرازيلي بنتيجة 2-1 على ملعب سنتيناريو بأوروجواي.

 

 

 

 

 

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