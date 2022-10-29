تشكيل مباراة فلامنجو وباراناينسي في نهائي كوبا ليبرتادوريس بالإكوادور

تتجه أنظار عشاق الكرة اللاتينية إلى ملعب مونومنتال إيسيدرو روميرو في مدينة جواياكيل بالإكوادور، في الساعة 10مساء اليوم، لمشاهدة المباراة المرتقبة بين فلامنجو البرازيلي بقيادة فنية من دوريفال سيلفستر جونيور ومواطنه أتليتيكو باراناينسي بقيادة المدير الفني لويز فيليبي سكولاري في نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس.

ويدير طاقم حكام أرجنتيني بقيادة الدولي باتريسيو لوستاو مباراة نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس بين فلامنجو وأتليتيكو باراناينيسي.

ويخوض فلامنجو، المباراة النهائية للعام الثاني على التوالي في بطولة كوبا ليبرتادوريس، فيما يعود باراناينيسي إلى النهائي بعد خسارته اللقب في2005.

ويدخل فلامنجو، المباراة النهائية لبطولة كوبا ليبرتادوريس بتشكيلة مكونة من سانتوس وروديني مارسيلو وديفيد لويز وفيليبي لويز وليو بيريرا وتياجو مايا وجواو جوميز وريبيروا وجورجيان دي أراسكايتا وجابريل باربوسا وبيدرو فيما يخوض باراناينيسي اللقاء بكل من بينتو وسيلفا أوليفيرا وبيدرو هنريكي وتياجو هيلينو وأبنر فينيسيوس وفرناندينيو وأليكس سانتانا وفيتور بوينو وهوجو مورا وفيتور سانتوس وفيتور روكي.

وفي النسخة الماضية من البطولة الأهم في قارة أمريكا الجنوبية، خسر فلامنجو، اللقب، عقب خسارته من مواطنه بالميراس بنتيجة 2-1 على ملعب سنتيناريو بأوروجواي.

وخسر أتليتيكو باراناينسي، نهائي بطولة كوبا ليبرتادوريس، في عام 2005، أمام ساو باولو البرازيلي بنتيجة 5-1، في مباراتي الذهاب والعودة من البطولة.

وكان آخر لقاء جمع فلامنجو بأتليتيكو باراناينيسي في بطولة كوبا ليبرتادوريس في2017، انتهى بهزيمة الأول بنتيجة2-1 في مباراة إياب دور المجموعات للبطولة القارية في ذلك الوقت.

خروج فلامنجو من دور المجموعات في 2017

وفي نسخة 2017 من بطولة كوبا ليبرتادوريس خرج فلامنجو من دور المجموعات باحتلاله المركز الثالث برصيد 9 نقاط متخلفا عن باراناينيسي بنقطة واحدة، وصعد الأخير إلى دور ال16.

وودع باراناينيسي بطولة كوبا ليبرتادوريس في نسخة 2017 من دور 16 لصالح سانتوس في مجموع لقاءي الذهاب والعودة بنتيجة4-2.

وحقق فلامنجو لقب بطولة كوبا ليبرتادوريس مرتين فقط في تاريخه وذلك في عامي1981و2019 فيما احتل أتليتيكو باراناينيسي، المركز الثاني في نهائي 2005.

وحقق فلامنجو الانتصار على باراناينيسي في مباراتين اثنين فقط آخر 5 مباريات جمعت الفريقين في الدوري البرازيلي والكأس المحلي، بينما حقق الأخير فوزا واحدا.

5 أهداف في شباك باراناينيسي في الأسبوع الـ22 من الدوري البرازيلي

وتلقى باراناينيسي هزيمة ثقيلة من فلامنجو في الأسبوع 22 من الدوري البرازيلي الدرجة الأولى بنتيجة 5 أهداف نظيفة على ملعب ماراكانا بتاريخ 14 أغسطس الماضي.

ويحتل فلامنجو، المركز الثالث في بطولة الدوري البرازيلي الدرجة الأولى برصيد61 نقطة، بينما أتليتيكو باراناينيسي في المركز السادس برصيد51 نقطة.