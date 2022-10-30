مصرع ربة منزل أسفل عجلات القطار بمنطقة أبو الريش بالبحيرة

لقيت ربة منزل مصرعها أسفل عجلات القطار بمزلقان أبو الريش بمحافظة البحيرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث.

الأجهزة الأمنية تتلقى إخطارا بالحادث

ورد إخطار إلي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة يفيد استقبال مستشفى دمنهور التعليمي جثة ربة منزل إثر تعرضها لحادث حيث صدمها قطار أثناء عبور المزلقان بمنطقة أبو الريش وحرر محضر بالواقعة.

تحديد هوية المتوفية

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين مصرع «هناء. أ. ج»، 35 سنة، مقيمة دمنهور، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي دمنهور العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.