هالة صدقي عن تكريمها بمهرجان أيام قرطاج السينمائي: «الأهم في عمري الفني»

كرمت وزيرة الثقافية التونسية، الدكتورة حياة قطاط، الفنانة هالة صدقي بمهرجان أيام قرطاج السينمائية، عن مجمل أعمالها الفنية.

ونشرت هالة صدقي، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، فيديو لها في أثناء التكريم، وعلقت عليه قائلة: «أجمل وأهم تكريمات في عمري الفني من مهرجان قرطاچ العريق من سيادة وزيرة الثقافة وعدد من المسئولين بالدولة، فهو أيضا تكريم لمصر ولصناعة السنيما في مصر، ألف شكر للجمهور التونسي وللمسئولين التوانسة وسياده السفير المصري الذي حرص على الحضور، شكرا تونس.. الحمد لله».

هالة صدقي تشارك في مسلسل العمدة

وانضمت مؤخرا الفنانة هالة صدقي لمسلسل العمدة، المقرر عرضه خلال السباق الرمضاني 2023 من بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.