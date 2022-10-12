انتعاشة فنية.. هالة صدقي تشارك في رمضان 2023 بعملين

تعيش الفنانة هالة صدقي، حالة من النشاط الفني، في موسم دراما رمضان 2023، حيث تُشارك في مسلسلين دفعة واحدة، وهما «العمدة» بطولة الفنان محمد رمضان، و«سلطان مصر» بطولة الفنان أحمد صلاح السعدني.

ومن جهتها، قالت هالة صدقي، لـ«الوطن»، إنها تُشارك كضيف شرف، في مسلسل «سلطان مصر» المستوحاة أحداثه من قصة «سره الباتع» للكاتب يوسف إدريس، وهي من إخراج خالد يوسف، ومن المُقرر أنّ تُصور مشاهدها خلال الأسابيع القليلة المُقبلة.

ويُعد مسلسل سلطان مصر، هو التجربة التليفزيونية الأولى، للمخرج خالد يوسف، بعد مسيرة سينمائية طويلة، كما يشهد عودته إلى الساحة الفنية بعد غيابٍ دام نحو 4 أعوام.

هالة صدقي تبدأ تصوير مشاهدها في «العمدة» خلال أيام

وأشارت الفنانة هالة صدقي، إلى أنها تُشارك في مسلسل «العمدة» بدور رئيسي، رافضة الإفصاح عن ملامحه بعد، ومن المُقرر بدء تصوير مشاهدها، خلال أيام، مُعربة عن آمالها بأنّ ينال العمل إعجاب الجمهور.

مسلسل «العمدة» تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق، وإنتاج شركة ميديا هب سعدي – جوهر، وبطولة محمد رمضان، وزينة، وإيمان العاصي، وهالة صدقي، ومي كساب، وأحمد داش، وهيدي كريم، وفريدة سيف النصر، وطارق النهري، وطارق الدسوقي، وعدد آخر من الفنانين، وتدور الأحداث في إطار اجتماعي شعبي.

تكريم هالة صدقي في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

وفي سياق آخر، أعلنت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، عن تكريم الفنانة هالة صدقي، في الدورة الثانية عشرة، التي ستقام في الفترة من 3 إلى 9 فبراير 2023، وذلك تقديرًا لرحلتها الفنية الممتدة منذ الثمانينات وحتى الآن، ولتميزها في الأداء بالسينما المصرية من خلال عدة أدوار مع كبار المخرجين أمثال يوسف شاهين وعاطف الطيب ومجدي أحمد علي.