هالة صدقي عن دورها بمسلسل «العمدة»: «مش أم محمد رمضان.. وببحث عن الاختلاف»

تطل الفنانة هالة صدقي، على الجمهور في موسم مسلسلات رمضان 2023، من خلال مسلسل العمدة، الذي يضم مجموعة كبيرة من النجوم أبرزهم محمد رمضان، من خلال شخصية جديدة ومختلفة في كافة تفاصيلها، وذلك حسب تصريحاتها لـ«الوطن»، وتأكيدها أنها دائمًا ما تبحث عن الاختلاف في الشخصيات التي تجسّدها على الشاشة بعيدًا عن التكرار.

وأشارت إلى أنها تعمل حاليًا على تصوير مشاهدها بـ«العمدة»، دون الإفصاح عن تفاصيل الشخصية التي تلعبها بالمسلسل، مكتفية بقولها إنها لا تقوم بدور والدة محمد رمضان كما تردد مؤخرًا، فضلًا عن أحداثه في إطار دراما اجتماعية ليس لها علاقة بالصعيد.

محمد رمضان فنان مجتهد ومتميز

وعبرّت هالة صدقي عن سعادتها لتكرار تعاونها ومحمد رمضان، حيث سبق لهما ذلك من خلال فيلم «آخر ديك في مصر» عام 2017، واصفة إياه بالفنان المتميز والمجتهد ومن ثم يستحق المكانة التي وصل لها.

محمد سامي مخرج قادر على إدارة الممثل

ولفتت إلى أنها تتعاون في مسلسل العمدة ولأول مرة مع المخرج محمد سامي، مضيفة بقولها: سعيدة بالتعاون معه، وكنت أتمنى العمل معه، خصوصًا وأنه من المخرجين الذين يمتلكون أدواتهم، ويُحب الممثل وإداراته بطريقة صحيحة، كما كان يفعل عاطف الطيب، وهناك مخرجين من الجيل الجديد كل منهم له بصمته الخاصة والمميزة مثل محمد سامي وماندو العدل، لديهم قدرة على إدارة موهبة الفنان وإخراجها بشكل أفضل على الشاشة.

مسلسل العمدة بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، مي كساب، إيمان العاصي، منة فضالي، فريدة سيف النصر، سلوى عثمان، أحمد داش، تأليف محمد سامي ومهاب طارق، إخراج محمد سامي.