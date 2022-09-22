هالة صدقي: «هشام سليم مخدش حقه ويستاهل أكثر من كدة»

قالت الفنانة هالة صدقي، إنها رغم عملها مع الفنان هشام سليم في العديد من الأعمال الدرامية، إلا أنه لم يربطهما علاقة بسبب طبيعة العمل، ولكن جمعتهما علاقة صداقة قوية من سنوات طويلة مضت «كان ابن بلد جدا».

لا يسعى للاختلاط بالعديد من الأشخاص في الوسط الفني

وأضافت خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن الفنان هشام سليم كان دائما ما يفضل الوحدة ولا يسعى للاختلاط بالعديد من الأشخاص في الوسط الفني، وشهد له الجميع بدماثة الخلق والكرم.

هشام مخدش حقه ولا نصيبه

واستطردت: «هشام مخدش حقه ولا نصيبه لأن إمكانياته كانت أعلى من كدة، مكنش مركز أوي في التمثيل، وراح قعد فترة في الغردقة، والحقيقة هو كان يستاهل أكتر من كدة بكتير».

توفى الفنان هشام سليم، صباح اليوم، بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 64 عاما.