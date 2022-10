الصومال تعلن مقتل 100 شخص وإصابة 300 آخرين في انفجارين بوزارة التربية

أعلن الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، مقتل 100 شخص وإصابة 300 آخرين جراء استهداف مقر وزارة التعليم بالعاصمة «مقديشو»، بسيارتين مفخختين.

وكانت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية«صونا»، قالت في وقت سابق إن الانفجارين تسببا في سقوط عشرات الضحايا بينهم صحفي مستقل يدعى «محمد عيسى كونا».

وقال محمود، إن عدد القتلى من المرجح أن يرتفع، مشيرًا إلى أن العلماء الصوماليين ووزارت الأوقاف على المستويين الفيدرالي والإقليمي ناقشوا خلال الأيام الماضية سبل مواجهة ومحاربة الفكر المتطرف.

وكانت الشرطة الصومالية، قالت في وقت سابق، إن عناصر حركة «الشباب» الإرهابية، نفذت في الساعة الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي، تفجيرين استهدفا مدنيين.

وقدم المتحدث باسم الشرطة الصومالية، الرائد صادق آدم علي، تقاصيل انفجارين وقعا بالقرب من تقاطع «زوبي» بالعاصمة «مقديشو»، وقال إن الإرهابيين استهدفوا مراكز تعليمية.

وفي وقت سابق، أشار شهود عيان إلى استهداف احد الانفجارين تجمعا لمدنيين يستخدمون وسائل النقل العام، فيما الآخر وقع أمام مطعم مزدحم، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

BREAKING: White plume of smoke from the 2nd explosion in Mogadishu. Early reports say at least one of the explosions hit the wall of the ministry of education which locates at Zobe junction. #HM pic.twitter.com/XihOPUk0jR