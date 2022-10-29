أمين جامعة الدول العربية يدين الهجوم الإرهابي على وزارة التعليم في الصومال

أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي وقع اليوم الموافق 29 أكتوبر 2022 بالعاصمة مقديشيو من خلال تفجير سيارتين مفخختين بشكل متعاقب في وزارة التعليم الصومالية، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين الأبرياء بما في ذلك عناصر الإغاثة الإنسانية وإصابة أعداد كبيرة أخرى من المواطنين.

وأعرب الأمين العام عن خالص التعازي لأسر الشهداء والحكومة الصومالية متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الجامعة العربية تجدد مساندتها القوية للجهود التي تبذلها الدولة الصومالية من أجل مواجهة الإرهاب واجتثاث جذوره واستعادة دور الدولة على جميع الأصعدة.