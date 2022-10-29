رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

أمين جامعة الدول العربية يدين الهجوم الإرهابي على وزارة التعليم في الصومال

كتب:

محمد حسن عامر
06:49 م | السبت 29 أكتوبر 2022
أحمد أبو الغيط 

أحمد أبو الغيط 

أدان أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية بأقوى العبارات الهجوم الإرهابي الغادر الذي  وقع اليوم  الموافق 29 أكتوبر 2022 بالعاصمة مقديشيو من خلال تفجير سيارتين مفخختين بشكل متعاقب في وزارة التعليم الصومالية، ما أسفر عن مقتل عشرات المدنيين الأبرياء بما في ذلك عناصر الإغاثة الإنسانية وإصابة أعداد كبيرة أخرى من المواطنين.

وأعرب الأمين العام عن خالص التعازي لأسر الشهداء والحكومة الصومالية متمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام بأن الجامعة العربية تجدد مساندتها القوية للجهود التي تبذلها الدولة الصومالية من أجل مواجهة الإرهاب واجتثاث جذوره واستعادة دور الدولة على جميع الأصعدة.

اقرأ المزيد:

أمين الجامعة العربية أحمد أبو الغيط: الإمارات من أكبر الداعمين لـ«الجمهورية الجديدة»

«أبو الغيط»: نتطلع للم الشمل العربي بقمة الجزائر

أبو الغيط يتجه إلى الجزائر للقاء الرئيس تبون

أبو الغيط يدعو رئيسة كوسوفو لإعادة النظر في وضع سفارة بلدها بالقدس

أبو الغيط يدعو الدول الأفريقية لدعم حصول فلسطين على عضوية كاملة بالأمم المتحدة
بقلم محمد حسن عامر