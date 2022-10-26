سعر الأرز الشعير اليوم 2022.. الطن يسجل 9200 ألف جنيه

سجل سعر طن الأرز الشعير، اليوم الأربعاء، نحو 9200 ألف جنيه، بعدما سجل نحو 11 ألفًا و300 جنيه مع بداية موسم الحصاد، ليشهد تراجعا كبيرا، وسط محصول وافر هذا العام للأرز الشعير.

سعر الأرز الشعير اليوم الأربعاء

وأكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا الزراعية، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء، استقر عند 9200 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن محصول الأرز الشعير هذا العام جيد في الإنتاجية الخاصة، بنحو أكثر من 4 أطنان أرز لكل فدام.

المساحة المنزرعة من الأرز الشعير

وأوضح «الرفاعي»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن المساحة المنزرعة من الأرز الشعير بنطاق محافظة كفر الشيخ، بلغت نحو 242 ألف فدان أرز شعير، وذلك من أصناف الأرز الشعير عريض الحبة، أو سواء الأرز الشعير رفيع الحبة، ليسجل الأرز رفيع الحبة اليوم الجمعة نحو 8900 جنيه.

تجدر الإشارة أن محافظة كفر الشيخ، قد بلغ المنزرع بها من محصول الأرز الشعير 242 ألف فدان بواقع نسبة إنتاج 32% من إنتاج الأرز الشعير على مستوى الجمهورية، مما يجعلها من المحافظات الرئيسية في إنتاج الأرز الشعير بين محافظات الدلتا، وكذلك على نطاق مصر.