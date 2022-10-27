سعر الأرز الشعير اليوم 2022.. تراجع كبير منذ بداية موسم الحصاد

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس، 9 آلاف و300 جنيه، وذلك بعد أن كان قد سجل 11 ألفًا و300 جنيه في بداية موسم الحصاد، ليشهد تراجعًا كبيرًا منذ بداية الموسم حتى اليوم، وسط إنتاجية وافرة للمحصول هذا العام.

سعر الأرز الشعير اليوم الخميس

ومن جانبه، أكد الدكتور إسماعيل الرفاعي، مدير مركز بحوث الأرز بمحطة بحوث سخا الزراعية، أن سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس، سجل 9 آلاف و300 جنيه، مشيراً إلى أن محصول الأرز الشعير هذا العام، قد حقق إنتاجية ممتازة للغاية بواقع 4 أطنان أرز شعير عن كل فدان خلال موسم الحصاد.

سعر الأرز الشعير الخميس

كما أشار الدكتور إسماعيل الرفاعي، في تصريح لـ«الوطن»، أن المنزرع من مساحة الأرز الشعير على مستوى محافظة كفر الشيخ، قد بلغ 242 ألف فدان أرز شعير، وذلك من أصناف «عريض الحبة»، وكذلك الأرز الشعير رفيع الحبة، ليستقر الأرز رفيع الحبة اليوم الخميس على سعر 8 آلاف و900 جنيه.

يذكر أن كفر الشيخ، قد بلغ المنزرع بها من محصول الأرز الشعير 242 ألف فدان بواقع نسبة إنتاج 32% من إنتاج الأرز على مستوي الجمهورية، وهو الأمر الذي يجعلها تتصدر ثاني محافظات الجمهورية من إنتاج هذا المحصول بعد محافظة الدقهلية، التي تأتي في المركز الأول بمنزرع 310 آلاف فدان أرز شعير.