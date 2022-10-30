حريق يلتهم محتويات ورشة أخشاب في أسيوط دون خسائر بشرية

سيطرت قوات الحماية المدنية بمركز الغنايم بمحافظة أسيوط، بمعاونة الأهالي، على حريق التهم محتويات ورشة أخشاب بقرية المشايعة، دون وقوع خسائر بشرية.

اندلاع الحريق

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة الغنايم، يفيد ورود بلاغ من الأهالي باندلاع حريق في ورشة أخشاب بقرية المشايعة في دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف والإطفاء، وتبين صحة البلاغ واندلاع الحريق في ورشة أخشاب ملك «أحمد.و.أ»، مقيم في قرية المشايعة قبلي، ما أسفر عن تفحم الأخشاب ومعدات ومكينات الورشة ومحتوياتها دون وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية.

ماس كهربائي

وتبين من المعاينة الأولية أن صاحب الورشة أغلقها في مواعيد الإغلاق المقررة، حتى تم إبلاغه من الجيران بوجود حريق بها، ويرجح أن يكون السبب هو وجود ماس كهربائي. وجاري تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة التي بأشرت التحقيقات.