«إسراء» تبتكر نظارة ذكية للأطفال المصابين بالتوحد.. «تنمي القدرات»

نظارة ذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، تحسن العديد من المهارات وتخفف من حدة التوتر لدى الأطفال المصابين بالتوحد، فضلًا عن السماح للأهل بمراقبة الحالة الصحية لذوي الاحتياجات الخاصة، هكذا أوضحت إسراء عبد الرحيم، الهدف من مشروع تخرجها، الفائز بمسابقة «Egypt Iot & Al challenge» ضمن المشروعات المقدمة من مختلف أنحاء الجمهورية، وتكريمها من قبل رئيس أكاديمية البحث العلمي، وتصعيد المشروع للعرض في «GITEX» دبي.

مليون ونص طفل مصاب بالتوحد بمصر

وقالت «إسراء» إنها أرادت تقديم مشروع تخرج مختلف من شأنه إفادة المجتمع، وهو ما دفعها للبحث عن الفئات الأكثر احتياجًا للمساعدة باستخدام التكنولوجيا، إذ وجدت أن أطفال التوحد في مصر يتخطى عددهم مليون ونصف طفل.

وأضافت «إسراء» في حوار عبر تطبيق «زووم» ببرنامج «تكنو نايل» على فضائية «النيل للأخبار»، أن أطفال التوحد يعانون من العديد من المشكلات كمهارات التواصل، ما دفعها إلى دراسة هذه المشكلات، إضافة للتعرف على آراء الأخصائيين وأولياء الأمور والمشكلة التي تواجههم في التعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد.

نظارة ذكية لأطفال التوحد

وأوضحت أنها بدأت بالتوجه إلى مركز الاحتياجات الخاصة في جامعة عين شمس لتطبيق المشروع بالمركز، مشيرة إلى أن مشروعها عبارة عن نظارة ذكية تساعد الأطفال المصابين بالتوحد على التأقلم مع الحياة اليومية، وتنمية قدراتهم ومساعدتهم على التواصل.

وأكدت أن النظارة تمكن أهل الطفل من التعرف على حالته وموقعه، ورصد حالة التوتر أو اختلال توازنه ووقوعه أو محاولة الطفل لأذية نفسه كأن يخبط رأسه، وبالتي تقوم النظارة بتوجيه ولي الأمر لفعل الطفل.