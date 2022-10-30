«ملتقى المصريين بالكويت»: تركيب 6 وصلات مياه بقرى الفيوم ضمن «حياة كريمة»

كشف هاني كمال، منسق عام ملتقى المصريين بالكويت «شباب الخير»، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، عن تركيب 6 وصلات مياه من أصل 14 تم الحصول على الموافقات اللازمة لتركيبها، ضمن بروتوكول التعاون للعام الثالث بين مؤسسة شباب الخير الرسمية، وشركة المياه والصرف الصحي بالفيوم.

تركيب 100 وصلة مياه للأسر المستحقة دعما لـ«حياة كريمة»

وقال منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، لـ«الوطن»، إنّ بروتوكول التعاون الذي يتم العمل به للعام الثالث، ينص على تركيب 100 وصلة مياه للأسر المستحقه لدعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من خلال مبادرة «أصلك الطيب» التي أطلقتها وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

وأشار «كمال»، إلى دور مؤسسة شباب الخير للتنمية، والتي تهتم بالعمل الخدمي، وإطلاق المبادرات الإنسانية طوال الوقت، خاصة المبادرات والمساعدات للمصريين بالداخل.

تواصل مستمر مع وزارة الهجرة

ولفت منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، إلى أنّه خلال الأشهر الماضية تم تركيب 150 وصلة مياه في قرى محافظة الفيوم، في إطار دعم المبادرة الرئاسية، وضمن مبادرة «أصلك الطيب».

وأكد منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، التواصل المستمر مع وزارة الهجرة المصرية، للاطلاع على آخر مستجدات المبادرات والمشروعات الرئاسية في مصر، والمشاركة في دعمها، كما حدث خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

ولفت إلى أهمية إطلاق وزارة الهجرة المصرية، مبادرة «ساعة مع الوزيرة» التي حرصت من خلالها وزيرة الهجرة المصرية على التواصل مع جميع المصريين بالخارج بشكل مستمر، والاطلاع على مشكلاتهم داخل الدول المضيفة، ومن ثم البحث في حلها والرد عليهم بأسرع وقت، كما حدث في قرارات إعفاء السيارات من الجمارك والضرائب والرسوم، وتخفيض أسعار تذاكر الطيران.