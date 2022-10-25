ملتقى المصريين بالكويت: نساهم في مشروعات الدولة ضمن مبادرة «أصلك الطيب»

قال هاني كمال منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، أن مبادرة «أصلك الطيب»، التي أطلقتها وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، تستهدف دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي تسعي إلى تطوير القرى والريف المصري، وتوفير سكن آمن آدمي للمواطنين، ومن خلال هذه المبادرة يتمكن المصريين بالخارج، من المشاركة في المشروعات القومية التي تجري داخل وطنهم الأم.

معرض ملابس بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة

وأشار منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنه جرى تجهيز معرض ملابس بمنطقة الصف في محافظة الجيزة، وضم نحو 1200 قطعة ملابس، جرى توزيعها على 100 أسرة مستحقة بمركز الصـف، ويجري خلال هذه الأيام الاستعداد لتوزيع عدد كبير من الملابس، بالإضافة إلى مشروعات توصيل المياه للقرى الأكثر احتياجا بمحافظة الفيوم.

وأضاف رئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، إنه يجري تجهيز تنفيذ معرض جديد في نزلة الشوبك بمنطقة البدرشين بمحافظة الجيزة، لتوزيع كمية أخرى من الملابس للأسر المستحقة بمركز البدرشين، وذلك تزامنا مع بداية فصل الشتاء.

التواصل المستمر مع وزارة الهجرة المصرية

ونوه «كمال»، إلى أن عمل مؤسسة ملتقى شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية، يأتي في إطار دعم المصريين بالخارج، للوطن الأم مصر، من خلال المشاركة الفعالة في الكثير من المبادرات والمشروعات القومية، وعلى رأسها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك داخل المحافظات والقرى.

وأكد منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، التواصل المستمر مع وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، للاطلاع على آخر مستجدات المبادرات والمشروعات الرئاسية في مصر، والمشاركة في دعمها، وتقديم الدعم والمساعدة للمصريين في الداخل.

وتابع «كمال» أن «ساعة مع الوزيرة» من أكثر الفعاليات الناجحة التي حرصت وزيرة الهجرة المصرية على تفعيلها، للتواصل مع جميع المصريين بالخارج بشكل مستمر، والاطلاع على مشكلاتهم داخل الدول المضيفة، ومن ثم البحث في حلها والرد عليهم بأسرع وقت، مثل ما حدث في قرارات إعفاء السيارات من الجمارك والضرائب والرسوم، وتخفيض أسعار تذاكر الطيران.