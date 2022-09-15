ملتقى المصريين بالكويت: دعم 100 أسرة بالفيوم ضمن مبادرة «حياة كريمة»

كشف هاني كمال منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، ورئيس مجلس أمناء مؤسسة ملتقى «شباب الخير المصريين بالخارج للتنمية»، عن تجديد بروتوكول تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الفيوم للعام الثالث على التوالي لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تطوير القرى والريف المصري.

التواصل المستمر مع وزارة الهجرة المصرية

وأضاف منسق عام ملتقى المصريين بالكويت، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن البروتوكول الذي تم تجديده يتمثل في عمل 100 وصلة مياه جديدة داخل القرى الأكثر احتياجًا، وذلك بهدف تقديم الدعم لهم، لافتًا إلى هناك تواصل مستمر مع وزارة الهجرة للاطلاع على آخر مستجدات المبادرات والمشروعات الرئاسية في مصر والمشاركة في دعمها، كما حدث خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح أن الملتقى أطلق حملة «نقطة تحول»، تمثلت في توزيع 150 كرسيًا متحركًا لذوي الهمم في مصر، بالإضافة إلى تركيب 150 وصلة مياه في قرى محافظة الفيوم خلال الأشهر القليلة الماضية، في إطار دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وضمن مبادرة «أصلك الطيب».

تجهيز شادر ملابس بمنطقة الصف

واستطرد: تم تجهيز شادر ملابس بمنطقة الصف بمحافظة الجيزة ضم نحو 1200 قطعة ملابس، وتم توزيعها على 100 أسرة مستحقة خلال الأيام القليلة الماضية، ويجرى استكمال المبادرات الإنسانية.