كيفية التقديم للحصول على دعم «تكافل وكرامة».. اعرف الخطوات والمستندات

ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، أن الدعم النقدي تكافل وكرامة يستهدف كلا من الأسرة، المرأة، ذوي الهمم، المسنين، الشباب، والأطفال، مؤكدة أن الأفراد المتقدمين للحصول على الدعم النقدي «كرامة» يشترط أن يكونوا من الأشخاص المسنين الذين تجاوزا 65 عاما، أو إذا كان الشخص مصاب بإعاقة تحول بينه وبين العمل، ويثبت المرض المزمن أو الإعاقة من خلال الفحص الطبي.

المستندات المطلوبة للحصول على تكافل وكرامة

وأضافت «التضامن»، على الموقع الرسمي لها، أن خطوات التقديم للحصول على الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، والمستندات المطلوبة تتمثل فيما يلي:

- يتوجه المواطن لأقرب وحدة اجتماعية تتبع مقر سكنه.

- يقوم المواطن بتجهيز المستندات التالية عند التوجه للوحدة الاجتماعية.

- صور بطاقة الرقم القومي سارية وعلى العنوان الحالي للأفراد 18 سنة فأكثر.

- تقديم صور قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق.

- تقديم صورة من بطاقة التموين المميكنة مسجل عليها اسم مكتب التموين إن وجدت.

- يقدم المستفيد كود كشف الإعاقة من اللجان الطبية في حالة المرض المزمن أو في حالة الإعاقة.

- صورة شهادة الهجر أو ما يدل على الانفصال.

- يشترط تقديم قيد مدرسي لجميع الأطفال من 6 إلى 18 سنة.

- يشترط تقديم قيد طالب للمقيدين جامعياً.

- تقديم صور شهادة ميلاد كمبيوتر لجميع أفراد الأسرة مميكنة للأطفال أقل من 18 سنة.

- بالنسبة للأرامل يتم تقديم صورة شهادة وفاة الزوج أو شهادة وفاة الزوجة.

- فى حالة الأطفال الأيتام يتم تقديم صورة إقرار الوصاية للأيتام.

- صورة شهادة السجن لحالات سجن الأب أو سجن الأم.

قيمة معاش تكافل وكرامة 2022

ولفتت التضامن إلى أن قيمة معاش تكافل وكرامة 2022،تكون كالتالي:

- 500 جنيه متوسط الصرف للأسرة المستفيدة من تكافل.

- 450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة.

- 450 جنيها شهريا للأشخاص ذوي الهمم من مستفيدي كرامة.