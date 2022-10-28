مصادر بـ«التموين»: نجهز قائمة سلع شهر نوفمبر 2022

قالت مصادر في وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يجري حاليا تجهيز قائمة السلع التموينية التي سيتم توزيعها على منافذ البقالين، لصرفها للمستفيدين بداية شهر نوفمبر المقبل.

أسعار السلع التموينية عن شهر نوفمبر

وأكدت المصادر في تصريحات لـ«الوطن» أنه من المحتمل أن تشهد قائمة أسعار السلع التموينية ثباتًا في أسعار عدد السلع التي تطرحها وزارة التموين والتجارة الداخلية بالسعر المدعم والتي ضمت الشهر الماضي على عدد 5 سلع اضافية جديدة كانت أبرزها أكياس القهوة.

وشهدت أسعار السلع التموينية الشهر الماضي ثباتًا واستقرارا في سعر عدد من السلع، إذ جاء على رأس السلع التي شهدت ثباتاً واستقرارا الأرز والسكر والدقيق والمكرونة.

قائمة أسعار السلع التموينية

وتضم قائمة أسعار السلع التموينية على عدد 30 سلعة كالتالي:

1- سكر معبأ 1 كجم بسعر 10.5 جنيه.

2 - زيت خليط 800 مللي بسعر 25 جنيهًا.

3- أرز معبأ 1 كجم بسعر 10.50 جنيه.

4- مكرونة 800 جم بسعر 10.5 جنيه.

5- مكرونة 400 جم بسعر 5.25 جنيه.

6- عدس مجروش 500 جم بسعر 12 جنيهًا.

7- فول معبأ 500 جم بسعر 7.50 جنيه.

8- دقيق معبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 11 جنيهًا.

9- مسلى صناعي 800 جم بسعر 30 جنيهًا.

10- شاي ناعم 40 جم بسعر 3.50 جنيه.

11- صلصة 300 جم بسعر 6 جنيهات.

12- تونة مفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 12 جنيهًا.

13- مربى أنواع 350 جرامًا بسعر 14 جنيهًا.

14- جبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيهات.

15- جبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيهًا.

16- مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 20 جنيهًا.

17- مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 10.50 جنيه.

18- صابون غسيل 125 جم بسعر 2.25 جنيه.

19- صابون تواليت 125جم بسعر 6.50 جنيه.

20- لبن جاف 125 جم بسعر 20 جنيهًا.

21- خل 5% 900 ملي بسعر 5 جنيهات.

22- کیس ملح طعام 300 جم بسعر جنيه واحد.

23- بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر جنيهين.

24- کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر جنيهين.

25- بسكويت يويوز سادة بجنيه واحد.

26- بسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر جنيهين.

27- بسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

28- بسكويت بوو أنواع 3 جنيهات.

29- طحينة بيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر جنيهين.

30- قهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 3 جنيهات.