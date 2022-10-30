عضو بمبادرة «ابدأ»: تشكيل مجموعات لدراسة هيكل الصادرات والواردات

قال المهندس خالد حسن، عضو المبادرة الوطنية «ابدأ»، إن المبادرة جاءت بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي لشباب البرنامج الرئاسي بهدف توطين الصناعة الوطنية بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات المعنية في الدولة.

تكليف رئاسي

وذكر «حسن»، خلال حواره مع الإعلامية منة فاروق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن هذا التكليف كان بشكل رسمي في 28 أكتوبر الماضي، وقبلها كان يتم العمل على مجموعة من الورش والأفكار لكي يتم تقديم تصور مناسب للرئيس، وتم تعديل التصور أكثر من مرة بعد النزول على الأرض ورصد أوضاع المصانع والتحديات التي تواجهها، كما تم تشكيل مجموعات عمل لدراسة هيكل الصادرات والواردات.

وأوضح عضو المباردة، أن الرئيس وجه بالبناء على المبادرات السابقة التي دشنتها الدولة، ولذلك خضعت المبادرات الخاصة بالتمويل وتوفير الأراضي والتراخيص الصناعية للدراسة.

دراسة هيكل الصادرات والواردات

وأضاف عضو المبادرة الوطنية «ابدأ»، أن توجيهات الرئيس ركزت على تقليل الفجوة الاستيرادية، لذا كان من المهم دراسة الهيكل الخاص بالصادرات والواردات، والخروج بمجموعة من المنتجات التي يتم تصنيعها بمصر من أجل التوصية بإجراء توسعات بعض المصانع.

وتابع عضو «ابدأ»، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع أدق تفاصيل المبادرة، ودائم الدعم والتوجيه للشباب العاملين في المبادرة، مؤكدا أن مصر لديها نموذج حقيقي لتطوير الصناعة المصرية وتعميق المكون المحلي، وهذا النموذج مبني على أهداف وخطط واضحة، والفترة المقبلة سيتم إضافة مشروعات أخرى لدعم المبادرة.