عضو مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة: المشروعات الصغيرة قوة للاقتصاد

قال الدكتور محمد عبد السميع، عضو مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة، إنه جرى اختيار مشروعات المبادرة نتيجة فحص هيكل الواردات كاملة والصادرات المصرية والطاقات الإنتاجية وتوزيعها في المناطق الجغرافية، والهدف الأساسي هو اختيار فرص استثمارية لإقامة مشروعات صناعية تقلل من الواردات مباشرة.

8 قطاعات صناعية في هيكل الواردات

وأضاف «عبد السميع»، خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة قناة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أنه جرى اختيار 8 قطاعات صناعية في هيكل الواردات، بداية من الصناعات الكيماوية والأجهز المنزلية والصناعات الهندسية والمعدنية والورق والأنسجة، مؤكدا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعطي قوة أكبر للاقتصاد المصري.

وأوضح أنه يوجد في المبادرة مصنع لإنتاج كل مستلزمات الأجهزة المنزلية من ضمنها المسامير، متابعا: «بنستورد مسامير بـ30 مليون دولار يعني حوالي 500 مليون مسمار بكل أنواعه في الأجهزة المنزلية فقط».

كشف المهندس حسام فريد، أحد المستفيدين من مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة، شراكته مع المبادرة، قائلا إن الشراكة مع «ابدأ» كانت منذ 5 أشهر لتوطين بعض الصناعات الاستراتيجية، ولاسيما صناعة الطرومبات.

«الطرومبات مثل السيارات لها أشكال وأنواع ومكونات مختلفة، وبالتالي نسب التوطين تختلف من طرومبة إلى أخرى ومن محرك لآخر، ونستهدف الشراكة مع المستثمرين الأجانب بمساعدة الزملاء في «ابدأ».

نستهدف الشراكة مع مستثمرين أجانب

وتابع: «عندما كنا نجلس مع مصنع خارج متردد كنت أطلب من فريق ابدأ المعاونة لحضور الاجتماعات لعرض الفرص وشرح المبادرة ليكون المستثمرين الأجانب أكثر حرصا وأكثر رغبة في الدخول للسوق المصري، والحمد لله جرى الاتفاق على عقدين في مجال المحركات الكهربائية مع شركة سويسرية وشركة أخرى إيطالية، و3 تعاقدات مع شركات للطرومبات نمساوية و2 إيطالية».