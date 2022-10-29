عضو مبادرة «ابدأ» لتوطين الصناعة: خططنا لمشروعات تقلل فاتورة الاستيراد 16 مليار دولار

قالت الدكتورة أية حسام الدين، عضو المبادرة الرئاسية «ابدأ» إن المبادرة بدأت منذ عام بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجرى تكوين مجموعات في مختلف التخصصات للعمل على عدد من المشروعات تكون نموذجا للمشروعات المستقبلية، لافتة إلى أن المبادرة تمكنت من التخطيط لمشروعات كبرى توفر من الفاتورة الاستيرادية ما يقرب من 16 مليار دولار في المرحلة الأولى.

التعاون مع كبار المصنعين في مصر

وأوضحت «أية» خلال استضافتها ببرنامج «مساء DMC» المذاع على فضائية «DMC»، أن المبادرة قسمت العمل على 3 محاور رئيسة؛ هي: المشروعات الكبرى بالتعاون مع كبار المصنعين في مصر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مشيرة إلى أنه جرى التواصل مع ما يقرب من 3000 مصنع على أرض الواقع، وتعرف الفريق على مشكلاتهم واحتياجاتهم والتحديات التي تواجههم.

البحث والتدريب والتطوير

وأشارت إلى أن فريق المبادرة عمل أيضا على البحث والتدريب والتطوير الذي كان من أهم تحديات الصناعة لمواكبة نظم الصناعة العالمية، مضيفة أن محور التدريب بالمبادرة هدفه الارتقاء بالعامل المصري والوصول به للمستوى العالمي من الكفاءة والجودة من خلال استراتيجية متكاملة للتدريب.

تنفيذ 64 مشروعا على أرض الواقع

وأكدت أن مبادرة ابدأ نفذت 64 مشروعا على أرض الواقع في مختلف القطاعات الصناعية بالتعاون مع 33 مستثمرا مصريا و20 أجنبيا بهدف نقل التكنولوجيا لمصر، والحصول على منتجات محلية بجودة عالمية لتوفير النقد الأجنبي في مختلف القطاعات الصناعية.