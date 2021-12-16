لوحات فنية على أسوار قلعة قايتباي لتنشيط السياحة في الإسكندرية (صور)

مزج مسؤولي قلعة قايتباي الفن بالسياحة، حيث أطلقوا معرض فني يضم عدد من اللوحات الفنية والأعمال اليدوية التراثية لمدينة رشيد والتي تم تشييدها على حامل خشبي تم إسناده على الحجارة الأثرية لأسوار قلعة قايتباي ما زاد من قيمة وجمال ذلك المعرض الذي يأتي ضمن فعاليات تنشيط السياحة والحث على الفنون الإبداعية في الإسكندرية.

وشاركت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة برئاسة شيرين مصطفى، مدير الهيئة في معرض عن تراث مدينة رشيد، وذلك بناءا على دعوة من قلعة قايتباي برئاسة الدكتور عمرو الشحات مدير عام القلعة حيث ضم المعرض مجموعة قيمة من اللوحات.

معرض فني في قلعة قايتباي

وقالت شيرين مصطفى، مدير الهيئة، إن مجموعة عمل الهيئة و تحت إشراف مدير الهيئة بتوزيع الشنط الـVIP التى تضم الدلائل و النشرات السياحية عن المعالم السياحية للإسكندرية و كذلك نتائج العام الميلادي الجديد 2022.

وأوضحت أن المعرض الذي يقام في قلعة قايتباي يأتي برعاية وزارة السياحة والآثار وبإشراف قطاع المتاحف، بالتعاون مع قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية التابعين للمجلس الأعلى للأثآر ويستمر على مدار 3 أيام وحتى يوم السبت 18 ديسمبر الجاري.

تصوير فوتوغرافي عن الإسكندرية

ويأتي ذلك بعدما أعلنت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالإسكندرية، برئاسة شيرين مصطفى، مدير عام الهيئة، تنظيم مسابقة للتصوير الفوتوغرافي، تحت عنوان «إسكندرية في عيونَا»، بالتعاون مع مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، ونادي «عدسة» للتصوير، وبالاشتراك مع لجنة تحكيم متخصصة في مجال التصوير الفوتوغرافي.

وهدفت المسابقة إلى تنشيط السياحة بمدينة الإسكندرية، من خلال إظهار معالم المدينة السياحية عن طريق الصور، وتتيح المسابقة لمن لديهم موهبة التصوير سواء كانوا محترفين أو هواة الاشتراك في المسابقة، وتقديم أجمل ما لديهم من صور فوتوغرافية، بهدف التعرف على المواهب الرائدة في عالم التصوير.