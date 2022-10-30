العثور على جثة شاب مجهول الهوية في ترعة الإبراهيمية بأسيوط

عثر أهالي مركز القوصية بمحافظة أسيوط على جثة شاب مجهول الهوية طافية على الترعة الإبراهيمية بالقرب من كوبري بني زيد، وتم إبلاغ الأجهزة الأمنية.

بلاغ بالعثور على جثة بالترعة الإبراهيمية

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية، يفيد بورود بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة شاب طافية داخل الترعة الإبراهيمية بالقرب من كوبري بني زيد.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والإسعاف ووحدة مباحث المركز، وتبين وجود جثة طافية لشاب يرتدي بنطلون وتشيرت مجهول الهوية، ويقوم رجال الإنقاذ بانتشال الجثة.

جهود مكثفة للتوصل لهوية الشاب

جار تحرير محضر بالواقعة والعرض على النيابة، وتكثف وحدة مباحث مركز القوصية من جهودها للتعرف على ملابسات الواقعة.