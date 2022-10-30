الحكومة: لا صحة لإلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى «نقدي»

أكّد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء منذ قليل، أنَّ لا صحة لما يتردد عن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

وقال المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في بيان صادر عنه منذ قليل: «انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء».

استمرار الدعم العيني للخبز كما هو دون أي تغيير

وأكّدت وزارة التموين أنَّه لا صحة لإلغاء الدعم العيني للخبز وتحويله إلى دعم نقدي تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، مُشددةً على استمرار الدعم العيني للخبز كما هو دون أي تغيير في المنظومة، إذ يتمّ صرف الخبز المدعم للمواطنين على البطاقات التموينية بواقع 5 أرغفة يومياً لكل فرد بمعدل 150رغيفاً للمواطن شهرياً.

وأشارت وزارة التموين إلى أنَّه يتمّ احتساب الأرغفة التي يتمّ توفيرها على البطاقة خلال الشهر بنقاط مجمعة، على أن يصرف حاملو البطاقات التموينية فارق نقاط الخبز في شكل سلع غذائية وغير غذائية من المنافذ التموينية المختلفة.

الحكومة تناشد المواطنين ترحي الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات

وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين صفوف المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني rumors@idsc.net.eg.