حالة الطقس اليوم في المحافظات الساحلية.. توقعات بهطول أمطار بنسبة 30%

تختلف حالة الطقس اليوم في المحافظات الساحلية عن غيرها من المحافظات، بانتشار الشبورة على الطرق السريعة والرابطة بين المدن المطلة على المسطحات المائية، مع وجود توقعات بسقوط أمطار متقطعة في أوقات متباعدة على مدار اليوم، بينما تشهد المحافظات الواقعة في جنوب الصعيد «أسوان وسوهاج وقنا والأقصر» طقسا معتدلا نهارا لطيف ليلا، في حين تكون الأجواء باردة ليلا على السواحل الشمالية للبلاد.

ويصاحب طقس اليوم الأحد، سقوط أمطار في المحافظات الساحلية، طبقا لهيئة الأرصاد الجوية، بنسبة حدوث تصل إلى 30% على السواحل الشمالية وتمتد إلى محافظات الوجه البحري.

درجات الحرارة في المحافظات الساحلية

وحسب توقعات هيئة الأرصاد عن حالة الطقس اليوم، تسجل درجات الحرارة على السواحل الشمالية 26 درجة، وجنوب سيناء 30 درجة، والوجه البحري 27 درجة، بمعدلات أقل من محافظات شمال الصعيد التي تسجل درجات حرارتها 28 درجة، وجنوب الصعيد 31 درجة.

حالة الملاحة البحرية والصيد

وقال منصور الفردي، رئيس جمعية الصيادين في محافظة مطروح، اليوم، إن طقس اليوم لن يؤثر على حالة الملاحة البحرية في الموانئ المطلة على السواحل الشمالية الغربية للبلاد في السلوم وميناء مرسى مطروح الغربي وميناء مطروح الشرقي، وحتى الإسكندرية، كما لم تؤثر الأمطار الخفيفة المتوقع سقوطها على البحر، ويجري السماح بالصيد واستخراج سروح الصيد لجميع الصيادين على البحر المتوسط، ويتم متابعة حركة الصيد أولا بأول، والتنبيه على الصيادين حال وجود تقلبات جوية مفاجئة تؤثر على استقرار حالة البحر.