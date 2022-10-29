حالة الطقس غدا الأحد.. مائل للحرارة على القاهرة الكبرى

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان رسمي صادر عنها اليوم، حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا، إذ تشهد البلاد طقسا غائما جزئيًا على جميع أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غدًا

وبحسب بيان هيئة الأرصاد، فأن حالة الطقس غدًا الأحد من المتوقع أن تكون معتدلة الحرارة على السواحل الشمالية، مائلة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وترتفع درجات الحرارة كلما اتجهنا للجنوب، ويكون الطقس حارا على جنوبي سيناء والصعيد.

بينما خلال ساعات الليل، يكون الطقس لطيفا أول الليل، ومائلا للحرارة في الساعات الأولى من الصباح.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وتشهد البلاد عددا من الظواهر الجوية غدًا منها تكون الشبورة في الساعات الأولى من الصباح على جميع الأنحاء ما عدا جنوبي سيناء وسلاسل البحر الأحمر والصعيد، وفق خبراء الأرصاد بالهيئة.

وتزداد احتمالية سقوط أمطار على شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

درجات الحرارة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الأحد، كالآتي:

القاهرة 27- 20

العاصمة الإدارية 27- 20

6 أكتوبر 27 - 19

بنها 27 - 19

دمنهور 26- 19

كفر الشيخ 26- 19

المنصورة 26 - 19

دمياط 26 - 20

بورسعيد 26 - 20

الإسماعيلية 28 - 19

السويس 27 - 20

الزقازيق 27 - 19

شبين الكوم 27 - 19

طنطا 27 - 19

شلاتين 31 - 22

الإسكندرية 26- 20

العلمين الجديدة 26- 19

وادي النطرون 26 - 19

مطروح 24- 16

السلوم 23 - 15

سيوة 26- 14

العريش 27 - 20

رفح 27 - 19

الطور 27- 20

كاترين 22- 11

رأس سدر 29- 20

نخل 26- 15

طابا 26- 20

نويبع 27- 22

حلايب 29- 23

شرم الشيخ 30 - 23

الغردقة 30 - 22

مرسى علم 30- 22

الفيوم 28 - 18

بني سويف 28- 17

المنيا 28- 17

أسيوط 28- 16

سوهاج 29- 18

قنا 30- 19

الأقصر 31- 19

أسوان 31- 19

الوادي الجديد 29- 16

أبو سمبل 31- 20

أبو رماد 30 - 22

رأس حدربة 28 - 23