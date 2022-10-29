حالة الطقس غدا في المحافظات.. سقوط أمطار بنسبة 30% وشبورة مائية

يبحث المواطنون عن معرفة تفاصيل حالة الطقس غدا في المحافظات، وذلك بالتزامن مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها البلاد خلال الفترة الماضية، إذ تعرضت العديد من المحافظات إلى سقوط أمطار غزيرة تصل إلى رعدية وانخفاض الحرارة مع تكوين شبورة مائية، وسط تحذيرات بتوخي الحذر حفاظاً على الأرواح.

حالة الطقس غدا في المحافظات

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية قبل قليل حالة الطقس غدا في المحافظات إذ توقع البيان أن يشهد طقس القاهرة الكبرى تكوين شبورة مائية وطقس غائم جزئيا مع انعدام فرص سقوط الأمطار على مدار اليوم.

فيما تشهد محافظات جنوب الوجه البحري في «الشرقية، الدقهلية، الغربية، القليوبية» غدا طقسا لطيفا نهاراً مائلا للبرودة ليلا مع تكوّن للشبورة المائية وطقس غائم جزئيا.

وأوضح البيان أن طقس المحافظات التي تقع شمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية سيكون معتدلا نهارا لطيفا مائلا للبرودة ليلا مع تكون الشبورة الكثيفة وسقوط أمطار بنسبة 30% على مدار اليوم.

وعن طقس محافظات السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء معتدل نهارا مع فرص سقوط الأمطار بنسبة 30% وطقس غائم جزئيا.

فيما جاء طقس شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء طقس لطيف نهاراً وغائم جزئيا مع تكون الشبورة المائية.

سقوط أمطار على المحافظات الأسبوع الماضي

وشهدت المحافظات، الأسبوع الماضي سقوط الأمطار لاسيما المحافظات الساحلية «الإسكندرية، مطروح، البحيرة»، كانت غزيرة مع رفع درجة الاستعداد القصوى لسرعة رفع مياه الأمطار لتسيير الحركة المرورية أمام المواطنين.