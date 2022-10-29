حالة الطقس غدا بالإسكندرية.. أمطار بنسبة 30% وانخفاض درجات الحرارة

تشهد حالة الطقس غدا بالإسكندرية، توقعات بسقوط أمطار خفيفة تصل إلى 30%، في ظل اعتدال الطقس بعروس البحر الأبيض المتوسط الذي تشهده منذ 5 أيام وقد يستمر في الأيام المقبلة، مع انخفاض طفيف مساء الغد في درجات الحرارة، بحسب تقرير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

حالة الطقس غدا بالإسكندرية

وأفاد التقرير بأنه متوقع سقوط أمطار خفيفة غدا الأحد، إلا أنها لن تؤثر على الحياة اليومية للمواطنين بنسبة لن تتجاوز 30% تقريبًا، على مناطق عدة في الإسكندرية، بينما تستمر حركة ارتفاع الأمواج من 1 إلى 1.5 متر، وهو الأمر الذي تشهده شواطئ الإسكندرية منذ عدة أيام إذ أن ارتفاع الأمواج على البحر الأبيض المتوسط ما بين خفيف إلى متوسط.

درجات الحرارة في الإسكندرية غدا الأحد

حالة الطقس غدا بالإسكندرية، ترتبط بدرجات الحرارة والتي تصل فيها الدرجة العظمى إلى 26 درجة مئوية، والصغرى 19 درجة مئوية، ما يعني حدوث انخفاض في درجات الحرارة عن حاجز الـ20 درجة مئوية الذي استمرت عليه الأوضاع في المدينة الساحلية منذ قرابة 5 أيام.

استعدادات لأي طارئ مع الطقس بالإسكندرية

وتبع حالة الطقس غدا بالإسكندرية إعلان شركة الصرف الصحي استعدادها لأي طارئ من خلال انتشار سيارات الشركة في المناطق الساخنة بالإضافة إلى تنظيف الشنايش تحسبا لأي هطول أمطار ممكنة.