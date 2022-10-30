سعر الريال السعودي مقابل الجنيه في مصر اليوم الأحد

بسبب حرص شريحة كبيرة من المواطنين، على أداء العمرة، زادت في الساعات الأخيرة، عمليات البحث عن سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في مصر.

وتستعرض «الوطن» أسعار صرف الريال السعودي، في البنوك المصرية والعربية والأجنبية، بحسب المواقع الإلكترونية الرسمية الخاصة بكل بنك.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم

سجّل سعر الريال السعودي اليوم الأحد، مقابل الجنيه داخل بنك الإسكندرية، 6.8 جنيه للشراء و6.13 جنيه للبيع، كما سجل الريال مع بداية معاملات بنك مصر سعر 6.8 جنيه للشراء و6.12 جنيه للبيع، وبلغ سعره صباح اليوم في بنك قناة السويس 6.9 جنيه للشراء و6.15 جنيه للبيع، وفي بداية تعاملات cib، بلغ اليوم نحو 6.15 جنيه للشراء و6.20 جنيه للبيع.

وسجل سعر صرف العملة السعودية في البنك المركزي المصري، اليوم، 6.8 جنيه للشراء و6.12 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

سجل سعر الريال في البنك الأهلي المصري مقابل الجنيه، 6.14 جنيه للشراء و6.17 جنيه للبيع، وبلغت العملة السعودية داخل معاملات البنك المصري الخليجي، 6.11 جنيه للشراء و6.17 جنيه للبيع، وفي معاملات مصرف أبو ظبي الإسلامي، سجلت العملة السعودية 6.14 جنيه للشراء و6.17 جنيه للبيع، وبلغ سعره اليوم في المصرف المتحد، سعر 5.89 جنيه للشراء و6.12 جنيه للبيع.